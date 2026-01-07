Griselda Siciliani aclaró cómo está su relación con Luciano Castro tras la versión de infidelidad

Luciano Castro quedó envuelto en una gran polémica por los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani en un viaje por trabajo que hizo a Madrid, España, a fin de año pasado.
La actriz Griselda Siciliani rompió el silencio tras la aparición de los audios de Luciano Castro con otra mujer en España y contó cómo se encuentran ante los rumores que circulan.
Fue Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece) quien dio detalles de la historia y hasta compartió audios que el actor le envió por ese entonces a la joven en cuestión, a quien conoció y quedó maravillado.
Lo cierto es que en medio de la turbulencia mediática tras el rumor, el actor mostró un video en Instagram a modo de resumen de los románticos días de vacaciones de verano que pasó con Griselda Siciliani en las playas de Brasil.
"¡Qué días Brasil!", expresó el galán en el reciente posteo quitando dramatismo a las versiones que corrían. Lo cierto es que en el programa Intrusos (América Tv) fue Paula Varela quien este miércoles dialogó con Griselda Siciliani tras la filtración de un nuevo audio que compromete al actor.
La actriz optó por despejar cualquier tipo de especulación de crisis en la pareja y ante este tema aseguró: "Está todo re bien Pau, gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos", leyó la panelista con la respuesta de Griselda.
Y luego observó: "O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien". Ante esta distendida respuesta de la actriz, Natalie Weber marcó su postura: "No me sorprente la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma".
"Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas", sostuvo Varela tras el intercambio de mensajes que tuvo con la actriz.
Sarah Borrell rompió el silencio en Puro Show (El Trece) y dio detalles de cómo fue su encuentro con Luciano Castro en Madrid y reveló datos íntimos del vínculo.
"Soy danesa, llevo como cinco meses ahora en España, Madrid. Vine a finales de agosto. Estaba trabajando en un branch por Salamanca. Y Luciano fue un día y hablamos, porque yo era camarera ahí. Regresó una semana después", comenzó contando un poco de su historia de vida la supuesta amante del actor.
La también actriz y bailarina recordó la primera impresión que tuvo del actor: "Me miró mucho ese el primer día, ahí en el brunch, o sea, no soy tonta. Noto cuando un hombre quiere algo más".
"Quiero saber cuándo fue el primer beso. ¿Cómo fue?", quiso saber directamente el conductor del ciclo Matías Vázquez. A lo que Sarah Borrell respondió concreta: "Él me besó, nada más pasó".
Y al marcarle que Luciano Castro la invitó a que fuera a su casa para tener más intimidad con ella, la actriz danesa comentó por qué no aceptó: "Me hizo ese comentario pero yo no estaba en esa, o sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa".