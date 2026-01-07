Griselda Siciliani aclaró cómo está su relación con Luciano Castro tras la versión de infidelidad

La actriz optó por despejar cualquier tipo de especulación de crisis en la pareja y ante este tema aseguró: "Está todo re bien Pau, gracias por escribirme, estamos en Mardel ahora juntos", leyó la panelista con la respuesta de Griselda.

Y luego observó: "O sea, que para ellos si es que fue tema o lo hablaron, pasó porque están re bien". Ante esta distendida respuesta de la actriz, Natalie Weber marcó su postura: "No me sorprente la actitud de Griselda, ella es así. Para mí está negando esto para que no se haga más grande, le baja la espuma".

"Yo le creo. A Griselda no le gusta hablar de sus cosas privadas", sostuvo Varela tras el intercambio de mensajes que tuvo con la actriz.

Qué dijo la joven que conoció Luciano Castro en Madrid y despertó los rumores de infidelidad del actor

Sarah Borrell rompió el silencio en Puro Show (El Trece) y dio detalles de cómo fue su encuentro con Luciano Castro en Madrid y reveló datos íntimos del vínculo.

"Soy danesa, llevo como cinco meses ahora en España, Madrid. Vine a finales de agosto. Estaba trabajando en un branch por Salamanca. Y Luciano fue un día y hablamos, porque yo era camarera ahí. Regresó una semana después", comenzó contando un poco de su historia de vida la supuesta amante del actor.

La también actriz y bailarina recordó la primera impresión que tuvo del actor: "Me miró mucho ese el primer día, ahí en el brunch, o sea, no soy tonta. Noto cuando un hombre quiere algo más".

"Quiero saber cuándo fue el primer beso. ¿Cómo fue?", quiso saber directamente el conductor del ciclo Matías Vázquez. A lo que Sarah Borrell respondió concreta: "Él me besó, nada más pasó".

Y al marcarle que Luciano Castro la invitó a que fuera a su casa para tener más intimidad con ella, la actriz danesa comentó por qué no aceptó: "Me hizo ese comentario pero yo no estaba en esa, o sea, la primera vez que conozco a un chico no voy a su casa".