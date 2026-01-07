A24.com

CARÍSIMO

El lujoso regalo que Nicole Neumann le hizo a Allegra Cubero por sus 15 años

Nicole Neumann celebró los 15 años de su hija Allegra en Punta del Este y la sorprendió con un exclusivo collar. ¡Mirá!

7 ene 2026, 16:56
El martes 6 de enero Nicole Neumann festejó en Punta del Este, Uruguay, el cumpleaños número 15 de su hija Allegra Cubero. En una jornada cargada de emoción, la modelo decidió sorprender a la adolescente con un regalo muy especial: una gargantilla de Swarovski perteneciente a la exclusiva colección de Ariana Grande.

El collar, bañado en rodio, posee un diseño romántico y delicado. Está compuesto por cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo brillante de pavé transparente. Según la página oficial de la marca, la pieza está valuada en $979.000, lo que refleja el carácter único y sofisticado del collar.

Nicole compartió en su cuenta de Instagram un video donde se ve el instante en que Allegra recibe el regalo y no oculta su sorpresa. Además, compartió varias imágenes de la distinguida celebración.

Por qué Nicole Neumann no muestra el rostro de su hijo Cruz

Nicole Neumann eligió Punta del Este para recibir el Año Nuevo acompañada por sus hijas y por Cruz, el bebé que tuvo con Manu Urcera en junio de 2024. Desde ese momento, la modelo se mantuvo firme en una decisión: no mostrar el rostro del pequeño en sus redes sociales. Esa postura generó una ola de comentarios y reclamos de seguidores que insisten en conocer la carita del niño.

Al igual que otros famosos que atravesaron situaciones similares, la conductora se vio obligada a dar explicaciones sobre por qué todavía prefiere no exponerlo públicamente y cuáles son las razones detrás de esa elección. El motivo principal está vinculado al cuidado y la protección frente a la sobreexposición mediática.

“Hay dos bandos. Están los que critican porque no lo muestro y están los que piden verlo porque lo quieren conocer y lo entiendo. Las cosas cambiaron. Las redes son un tema delicado y a veces peligroso. Se tomó esta decisión. Lo importante es escucharnos a nosotros como padres”, comentó en diálogo con la revista Gente.

Nicole también admitió que, por ahora, junto a Urcera no tienen definida una fecha de “presentación” oficial de Cruz. "No lo hablamos. No es que hay una planificación", aseguró. Sin embargo, su hija mayor ya dejó escapar una imagen clara del pequeño durante un viaje a la Patagonia, aunque la publicación pasó inadvertida para la mayoría de sus seguidores.

