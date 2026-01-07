Martín Demichelis protagonizó una discusión a los gritos con su novia en Punta del Este

En el ciclo de espectáculos también mostraron un video de la pelea. Hasta el momento, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones sobre lo ocurrido.

Qué dijo Martín Demichelis sobre su supuesta nueva novia

Hace unos días, Martín Demichelis sintió la necesidad de salir a hablar para resguardar la integridad de la persona con la que fue visto en un breve video en Mendoza. En ese entonces, una relación incipiente.

Frente a la magnitud que tomó el tema, Yanina Latorre decidió ir directamente a la fuente. Durante la emisión de SQP (América TV), la panelista contó que se comunicó con el exfutbolista para conocer de primera mano qué había ocurrido esa noche y despejar las dudas al respecto.

Según reveló, el director técnico fue categórico al negar cualquier tipo de romance o relación con la mujer que aparece en las imágenes. “Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella, como otras chicas, era parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó.

Además, Demichelis pidió expresamente que no se exponga a la mujer involucrada en el video. “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”, sostuvo, intentando bajar el tono del escándalo. Sin embargo, desde el panel del programa, la conductora aportó su mirada sin filtros y lanzó: “¡es la chica la que se quiere meter en líos”.