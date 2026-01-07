Martín Demichelis protagonizó una discusión a los gritos con su novia en Punta del Este

Martín Demichelis protagonizó una fuerte discusión con su novia en Punta del Este: imágenes exclusivas
Martin Demichelis se encuentra en Punta del Este junto a sus hijos Bastian, Lola y Emma, que tuvo con Evangelina Anderson. Y en las últimas horas, el ex DT de River Plate quedó envuelto en un nuevo escándalo a a partir de una picante pelea que mantuvo con Micaela, la joven a la que se conoce como su nueva pareja.
En las imágenes (ver galería) que registró PrimiciasYa se los ve dentro de un auto, gesticulando de manera intensa, con movimientos marcados de brazos y un clima de gran tensión.
Según testigos que se encontraban en el lugar, ambos habrían elevado el tono de voz y hasta se escucharon algunos gritos. Luego, el exfutbolista se baja del vehículo y ella se retira sola.
Por su parte, Matías Vázquez resaltó en Puro Show (El Trece) que la pelea alcanzó tal magnitud que la seguridad del parador se acercó a ver qué era lo que estaba sucediendo.
En el ciclo de espectáculos también mostraron un video de la pelea. Hasta el momento, ninguno de los dos quiso hacer declaraciones sobre lo ocurrido.
Qué dijo Martín Demichelis sobre su supuesta nueva novia
Hace unos días, Martín Demichelis sintió la necesidad de salir a hablar para resguardar la integridad de la persona con la que fue visto en un breve video en Mendoza. En ese entonces, una relación incipiente.
Frente a la magnitud que tomó el tema, Yanina Latorre decidió ir directamente a la fuente. Durante la emisión de SQP (América TV), la panelista contó que se comunicó con el exfutbolista para conocer de primera mano qué había ocurrido esa noche y despejar las dudas al respecto.
Según reveló, el director técnico fue categórico al negar cualquier tipo de romance o relación con la mujer que aparece en las imágenes.“Fui a Mendoza con amigos y me encontré con otros amigos. Ella, como otras chicas, era parte de la mesa. Hay un momento donde se ve una mano mía en su hombro, pero no hubo un solo beso ni nada”, explicó.
Además, Demichelis pidió expresamente que no se exponga a la mujer involucrada en el video. “No la metan en un lío innecesariamente. De mí que digan lo que quieran, no pasa nada”, sostuvo, intentando bajar el tono del escándalo. Sin embargo, desde el panel del programa, la conductora aportó su mirada sin filtros y lanzó: “¡es la chica la que se quiere meter en líos”.