Christophe Krywonis sorprendió al revelar cómo es trabajar con Wanda Nara en Bake Off Famosos: "Tiene..."

Los 14 participantes que ponen a prueba sus dotes con la pastelería son Andrea del Boca, Nacho Elizalde, Vero Lozano, Gastón Edul, Eliana Guercio, Marcos MIlinkovic, Cande Molfese, Damián de Santo, Camila Homs, Callejero Fino, Mariano Iúdica, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Karina Jelinek.

Luego, al ser consultado por el desempeño de Wanda Nara en la conducción, el cocinero expresó: "Wanda es Wanda. Es muy compañera, hay que decirlo. Tiene mucha generosidad y además nos hace reír. Siempre está atenta a lo que pasa. Es conductora. Es una gran tipa. Realmente me sorprendió, no la conocía. Me quedé contento, muy conforme de estar con ella".

También se refirió a su colega, la jurada Maru Botana. "Yo a Maru la conozco de antes de la televisión. A Maru la conocí de chiquita cocinando pastelería en el restaurant Francis Mallmann. Fue todo un acontecimiento lo que pasó después en su vida. Y trabajar... nunca habíamos hecho televisión, salvo como invitados en programas mutuos y la verdad es que la pasamos bomba", contó.

Por último, Christophe dijo sobre Damián Betular, el tercer jurado del reality: "Damián es como un hermano menor, es una persona que amo, que quiero desde siempre, con quien tengo una excelente relación. Somos los tres muy generosos a la hora de hacer las devoluciones y entre nosotros".

Embed

Karina Jelinek fue eliminada de Bake Off Famosos y se le plantó al jurado: "Respondeme"

Karina Jelinek fue la primera eliminada en Bake Off Famosos, Telefe, y antes de irse se le plantó de manera inesperada al jurado del programa al exigir explicaciones por su decisión.

Maru Botana, Damián Betular y Christophe Krywonis escucharon atentamente a la modelo que luego de escuchar a la conductora Wanda Nara pidió la palabra.

Luego de ser despedida por el jurado de manera formal, Karina Jelinek dijo: "Y ahora quiero decir algo yo: ¿por qué me eliminaron primera para ustedes? Hagan un resumen porque sé que no fui la peor y creo que tengo derecho a decir por qué no fui la peor".

Embed

A lo que Damián Betular retrucó: "¿Por qué crees vos que no fuiste la peor?". Y la morocha comentó: "Lo dejo a tu criterio, respondeme. Una persona dijo que era mala, solamente para saber, para sacarme la duda y aprender, nada más".

Y Betular le explicó sobre la decisión final del jurado: "Los 14 estuvieron parejos, fue muy mínimo el detalle porque le faltó relleno y la decoración, te vas por muy poca diferencia".

"Sos muy dulce, se te vi súper comprometida", destacó Wanda Nara. Y Jelinek comentó: "Estaba tensa porque realmente me preocupo por hacer las cosas bien, no me da lo mismo. Lamentablemente, hasta acá llegué. Ellos saben mucho más que yo y se merecen este lugar".