Cinco estrellas de la época dorada del espectáculo argentina se unen en "Doradas"
Este nuevo estreno teatral de José María Muscari reúne sobre el escenario a cinco estrellas de la época dorada del espectáculo argentino: Marta Albertini, Cristina Albero, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal.
26 mar 2026, 07:00
Desde esta semana, y con funciones que se llevarán a cabo de jueves a domingo en el histórico Teatro Nacional Cervantes ubicado en la calle Libertad 815 (Libertad esquina Córdoba), se dará a conocer el espectáculo teatral musical “Doradas”. Este nuevo estreno teatral de José María Muscari reúne sobre el escenario a cinco estrellas de la época dorada del espectáculo argentino: Marta Albertini, Cristina Albero, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal.
“Doradas” es el espectáculo elegido para abrir la temporada teatral de estrenos 2026 del salón Dorado del Teatro Nacional Cervantes, conocida como sala Luisa Vehil. Cinco mujeres que fueron grandes protagonistas de los años 70, 80 y 90, y que a lo largo de su exitosa y prolífica carrera artística trabajaron y descollaron en teatros, estudios de cine y televisión, así como en las más importantes pasarelas de la Argentina pero que nunca tuvieron la oportunidad de actuar sobre el escenario del teatro Nacional Cervantes, la sala teatral más prestigiosa y emblemática de la escena teatral argentina, se dan el gusto de unirse por primera vez en el escenario y debutar en el Cervantes con un mágico y nostálgico espectáculo.
Cristina Albero, Marta Albertini, Judith Gabbani, Carolina Papaleo y Ginette Reynal de la mano de Jose María Muscari con un vestuario creado especialmente para ellas por Verónica de la Canal en el marco escenográfico de Martín Roig, con la colaboración artística de Cristian Morales y la iluminación de Eli Sirlin, serán las protagonistas de este estreno teatral donde la inteligencia artificial también tiene un rol destacado sobre esta nueva aventura teatral creada por Jose Maria Muscari.
El espectáculo combina historias personales de una época dorada del espectáculo y de la historia argentina, donde estas cinco mujeres fueron protagonistas y portada de diarios y revistas así como protagonistas en el cine, el teatro y la televisión de nuestro país.
José Maria Muscari escribió sobre este nuevo estreno teatral: "Cinco actrices populares que actuaron toda la vida, pero que ahora, en su madurez artística, llegan por primera vez al prestigio del Cervantes. Una obra escrita con la colaboración de la inteligencia artificial que combina confesiones personales e ingredientes retro. Un manifiesto sobre la fama, el paso del tiempo y las emociones maquilladas. Doradas es quizás, el pretexto para verlas nuevamente refulgentes".
El espectáculo que se presentará de jueves a domingos a las 18 horas en la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes, tendrá además una gala benéfica que ha sido bautizada como "La gala dorada de las mujeres doradas del Cervantes" que se llevará a cabo el día jueves 16 de Abril a las 17 horasorganizada por Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, entidad que preside Carolina Petroni de Bereciartua y cuya presidenta honoraria es María Victoria Hueyo Anchorena y que servirá para recaudar fondos para obras de infraestructura para el histórico teatro Nacional Cervantes. La comisión directiva del Teatro Nacional Cervantes está conformada por: María Victoria Hueyo Presidente Honoraria, Stefanía Vecchi de Lagos Mármol Vicepresidente Honoraria, Carolina Petroni de Bereciartua Presidente, Mercedes Laconi de Sánchez Elía Vocal, Flavia Pittella Vocal, y Ángeles La Rosa Revisora de Cuentas.