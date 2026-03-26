Se lució en La Voz Argentina, fue subcampeón y ahora atraviesa el peor momento de su vida: "Dejar de sufrir"
Un destacado ex participante del reality musical La Voz Argentina de la edición 2025 atraviesa un triste momento personal por la pérdida de un ser muy querido.
26 mar 2026, 10:40
Se lució en La Voz Argentina, fue subcampeón y ahora atraviesa el peor momento de su vida: "Dejar de sufrir"
La edición 2025 del programa La Voz Argentina (Telefe) tuvo a Alan Lez como uno de los participantes más destacados, llegando a ser subcampeón en una apasionante final que coronó a Nicolás Behringer del team de Luck Ra como el gran ganador, en la final donde también compitieron Milagros Amud y Eugenia Rodríguez.
"Nunca había hecho casting para La Voz. Me daba cosa por este prejuicio que tiene uno con uno mismo, por el 'qué dirán'. Me animé para disfrutar un poco porque ‘nunca vas a ser tan joven como hoy’", comentaba el joven en aquella oportunidad sobre su decisión de presentarse a audicionar para el popular reality.
Lo cierto es que tras semanas de profunda angustia por la salud de su padre, quien se encontraba internado y atravesaba un delicado estado de salud por una dura enfermedad, el miércoles 25 de marzo, justo en la fecha en que Alan cumplía 30 años, el artista despidió con profundo dolor a su papá a través de un emotivo mensaje en las redes sociales.
El ex La Voz Argentina compartió un posteo con fotos de su papá y los últimos instantes que atravesaron inseparables: "No es casualidad que te vayas hoy, un 25 elegiste descansar y dejar de sufrir. Gracias pa por luchar hasta el ultimo día, te amo siempre hasta la eternidad", expresó el artista con profunda tristeza en su cuenta de Instagram y sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo y condolencias en este triste momento.
Su padre atravesaba un delicado estado de salud y sufrió dos ACV en 2022 lo cual obligó a dejar su trabajo en el rubro de la construcción. Alan acompañó hasta el último día a su papá durante sus últimos días los cuales estuvo internado.
El delicado estado de salud del papá de Alan Lez, ex La Voz Argentina
El papá de Alan Lez, subcampeón deLa Voz Argentina, se encontraba internado hace varias semanas por un cáncer de colon que avanzó durante el último tiempo y desde su cuenta en Instagram el cantante comentaba con total preocupación el difícil momento familiar que atravesaba.
“Mi papá está internado por un cáncer de colon que en este último tiempo me dio a entender aún más la finitud de nuestra existencia en muchos aspectos”, comenzó el ex concursante del programa musical desde sus historias de Instagram.
Y explicó: “Hace tres semanas que vengo a la clínica a estar con él, a hablarle de la vida, de las veces que canté, que me enamoré, que estoy cumpliendo mis sueños, mientras él se está yendo”.
“Hace tres semanas que mi vida está en pausa porque todos los días me despido un poquitito más, y no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si así se hace... pero quiero que sepa lo feliz que me hizo estar a su lado siempre”, continuó devastado.
“No sé cuánto tiempo más queda, pero quiero compartir por acá mi dolor, porque sé que no soy el único, y deseo de corazón que el universo abrace fuerte nuestras almas”, cerraba el ex participante del reality de Telefe con mucho dolor.