Se lució en La Voz Argentina, fue subcampeón y ahora atraviesa el peor momento de su vida: "Dejar de sufrir"

Su padre atravesaba un delicado estado de salud y sufrió dos ACV en 2022 lo cual obligó a dejar su trabajo en el rubro de la construcción. Alan acompañó hasta el último día a su papá durante sus últimos días los cuales estuvo internado.

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El delicado estado de salud del papá de Alan Lez, ex La Voz Argentina

El papá de Alan Lez, subcampeón de La Voz Argentina, se encontraba internado hace varias semanas por un cáncer de colon que avanzó durante el último tiempo y desde su cuenta en Instagram el cantante comentaba con total preocupación el difícil momento familiar que atravesaba.

“Mi papá está internado por un cáncer de colon que en este último tiempo me dio a entender aún más la finitud de nuestra existencia en muchos aspectos”, comenzó el ex concursante del programa musical desde sus historias de Instagram.

Y explicó: “Hace tres semanas que vengo a la clínica a estar con él, a hablarle de la vida, de las veces que canté, que me enamoré, que estoy cumpliendo mis sueños, mientras él se está yendo”.

“Hace tres semanas que mi vida está en pausa porque todos los días me despido un poquitito más, y no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si así se hace... pero quiero que sepa lo feliz que me hizo estar a su lado siempre”, continuó devastado.

“No sé cuánto tiempo más queda, pero quiero compartir por acá mi dolor, porque sé que no soy el único, y deseo de corazón que el universo abrace fuerte nuestras almas”, cerraba el ex participante del reality de Telefe con mucho dolor.