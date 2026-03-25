La reacción de Emily Ceco tras filtrarse el fallo completo contra Santiago Martínez: "Espero que..."

El documento lo detalla de forma explícita: "Autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por el vinculo en grado de tentativa en contexto de violencia de genero, lesiones leves agravadas por tratarse la víctima de una persona con quien se ha mantenido una relación de pareja y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia y contra un cónyuge"

Además, los jueces remarcaron que existieron hechos reiterados a lo largo del tiempo, lo que influyó directamente en la condena. Según consta en la causa, los episodios ocurrieron el 22 de octubre de 2024 en Ituzaingó, el 6 de enero de 2025 en Villa Gesell y el 8 de febrero de 2025 nuevamente en Ituzaingó.

La publicación del expediente permitió conocer en profundidad cómo se construyó la sentencia, con un análisis integral de los hechos, su gravedad y el daño sostenido que sufrió la víctima.

En paralelo, también se viralizaron imágenes del momento en que Martínez fue trasladado esposado tras conocerse la condena, así como una foto del abrazo entre Ceco, Roberto Castillo y Cinthia Fernández, reflejando el impacto emocional tras el fallo.

Con la filtración del documento y la reacción de la víctima, el caso volvió a instalarse con fuerza, abriendo debate tanto por la pena como por la visibilidad de un proceso atravesado por denuncias de violencia de género y alto interés social.

Embed DEL REALITY A LA CÁRCEL: LA SENTENCIA POR EL INTENTO DE FEMICIDIO DE EMILY CECCO pic.twitter.com/zIa2tpZ0Xk — Vía Szeta (@mauroszeta) March 25, 2026

¿Por qué María Fernanda Callejón se quebró al escuchar el duro relato de Emily Ceco sobre violencia de género?

Lo que comenzó como una jornada cargada de tensión en La mañana con Moria (El Trece), tras un fuerte cruce previo con Cinthia Fernández, terminó en un momento de profunda sensibilidad para María Fernanda Callejón. Durante el programa del miércoles, la actriz pasó de la confrontación a la emoción total al escuchar el estremecedor relato de Emily Ceco.

La joven visitó el ciclo en el marco del inicio del juicio contra Santiago Martínez, a quien conoció en Love is Blind Argentina (Netflix), y a quien denunció por violencia de género. Su testimonio impactó de lleno en todo el estudio y generó un clima de conmoción.

Visiblemente afectada, Callejón no pudo contener las lágrimas y expresó su empatía con la situación: “Me interpela mucho tu caso. Vi todo el reality, todo, porque además soy muy amiga de Darío Barassi”, dijo, con la voz quebrada.

Luego, le dedicó un mensaje de contención y acompañamiento: “Me voy a limitar a decirte que te abrazo, que espero que la Justicia pueda caer con todo el peso de la ley. No importa si sos chiquita, que obviamente lo sos, o él más grande, nada justifica semejante violencia”.

Ante esas palabras, Emily también se mostró movilizada y respondió: “Nada lo justifica. De hecho él mintió en el juicio y dijo que todo había pasado porque yo le había sido infiel. No solo no fue así, sino que ni eso lo justificaba”.

En medio del clima cargado de emoción, la actriz insistió con su mensaje esperanzador: “Va a llevar tiempo que te recompongas, pero también hay una Justicia divina. Además de la Justicia del país, existe la Justicia divina. Te deseo todo lo mejor, que tengas una buena contención. Hay que tener fe”.

Más tarde, Federico Seeber —quien estuvo al frente de la conducción en reemplazo de Moria Casán— le consultó por qué el caso la había afectado de esa manera. Callejón, con cautela, respondió: “No voy a cometer el error de ser autorreferencial otra vez, pero a ella la respeto. Veo en ella un montón de cosas. Hay una violencia psicológica que no se ve”.

El momento dejó en evidencia no solo la gravedad del testimonio de Emily, sino también el fuerte impacto que generan este tipo de historias, incluso en quienes están acostumbrados a la exposición mediática.