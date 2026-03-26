Explosivo cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

Acostumbrada a la exposición, Daniela Celis, apodada “Pestañela” desde su paso por el reality, ya tiene experiencia en este tipo de situaciones. Su perfil frontal y su estilo descontracturado la convirtieron en una figura que genera adhesiones y rechazos por igual. Vale recordar que durante su estadía en la casa, dejó momentos muy comentados, marcados por alianzas, estrategias y también instancias de vulnerabilidad que conectaron con el público, consolidándola como una de las jugadoras más recordadas de su edición.

Mica Viciconte y Daniela Celis - captura La Jugada

Cuál fue el contundente análisis de Mica Viciconte sobre la participación de Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada

En el mundo del espectáculo, no es extraño que una misma persona muestre distintas caras según el contexto en el que se desenvuelve. Sobre esa premisa se apoyó Mica Viciconte al opinar, a principios de marzo, sobre el desempeño de Luana Fernández, hoy participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y con quien compartió pantalla años atrás en Combate (El Nueve).

Durante su participación en el streaming del canal que transmite el reality, la panelista trajo al presente sus recuerdos del pasado en común con la joven y dejó en claro que la imagen que observa actualmente le resulta llamativamente distinta. "Yo la conozco a Luana de Combate, yo vi el casting de ella. No la vi así como se vendió en el casting. Es una persona súper agradable", expresó, marcando una diferencia entre aquella primera impresión y lo que percibe hoy en el reality.

Lejos de quedarse en una simple observación, Viciconte profundizó en su análisis y remarcó que, pese al clima competitivo que caracterizaba al ciclo en el que coincidieron, nunca hubo lugar para conflictos personales entre ellas. "Mirá que nosotros nos encontramos en un lugar de deporte, de competencia, donde hay rivalidades; nunca fue conflictiva, nunca fue confrontativa", sostuvo, destacando el perfil conciliador que, según su experiencia, siempre tuvo Fernández.

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Ese contraste entre la participante actual y la compañera que supo conocer fue lo que más llamó la atención de la exfigura del programa juvenil. La sorpresa fue evidente cuando reconoció: "Como que estoy viendo otra Luana", dejando entrever que no logra identificar del todo a la persona que hoy aparece frente a las cámaras.

En medio del debate que se generó en el panel, donde el nombre de Luana provocó cierta tensión inicial, Mica optó por bajar el tono y rescatar un aspecto positivo de su excompañera. "Es hasta copada, es para charlar", señaló, intentando equilibrar su mirada y evitar que sus palabras se interpretaran como una crítica absoluta.

Para cerrar el intercambio, el conductor Fede Popgold fue directo al hueso y le consultó sin rodeos: "¿Y acá te cayó medio mal?". Ante esa pregunta, Viciconte fue contundente y descartó cualquier cuestión personal: "No, no sentí que era ella", concluyó, reafirmando su percepción de que la participante actual no coincide con la imagen que conserva de su paso por Combate.