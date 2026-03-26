Explosivo cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: "Decíselo a Santiago del Moro"
Lo que era un análisis en el streaming de Telefe terminó al borde del escándalo cuando Mica Viciconte fue al hueso contra Daniela Celis al hablar del reality que la hizo conocida, y el clip no tardó en viralizarse. Aquí, el video.
26 mar 2026, 14:37
Explosivo cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”
Desde que arrancó Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), los contenidos en streaming relacionados al reality se transformaron en uno de los puntos más calientes para el análisis del juego. En ese contexto, figuras como Mica Viciconte y Daniela Celis lograron posicionarse como dos de las panelistas más activas, siempre dispuestas a debatir y a exponer su mirada sobre lo que sucede dentro de la casa. Pero en las últimas horas, lo que parecía un intercambio más terminó derivando en un tenso cruce en vivo durante La Jugada (Telefe Streams), que rápidamente encendió las redes.
El episodio se generó mientras Celis compartía su experiencia tras haber formado parte de la edición 2022 del ciclo. En ese marco, la ex participante intentaba explicar ciertas claves de convivencia dentro del reality: “Salís de la habitación, caminás el pasillito, vas al espejo, mirás para arriba, adaptación”, comentó, haciendo foco en la importancia de acomodarse a la dinámica del encierro. Sin embargo, la reacción de Mica Viciconte no tardó en salir al cruce, sorprendiendo a todos en el estudio: “Sabés dónde me meto la adaptación, ¿no?”, lanzó sin filtro, generando un clima de incomodidad mezclado con risas.
Lejos de quedarse callada, Celis recogió el guante y respondió con ironía: “Donde no te dé el sol”. Aunque el ida y vuelta tuvo un tono cargado de humor, la tensión fue evidente. Mica Viciconte, firme en su postura, redobló la apuesta:“Adaptación, adaptación. Me molesta cuando dicen adaptación”, insistió, dejando en claro su fastidio con ese concepto en el que tanto insiste el actual conductor del formato. En ese momento, la discusión sumó un nuevo ingrediente cuando Daniela apuntó directamente al conductor del programa: “Bueno, decile a Santi cuando lo comenta todo el tiempo”.
El cruce, que combinó chicanas y comentarios punzantes, no tardó en salir del estudio y viralizarse en redes sociales, donde los usuarios tomaron partido. Las opiniones no se hicieron esperar y reflejaron la grieta entre los seguidores del programa: “Mica está infumable”; “Pestañela se cree que se la sabe toda y piensa que devora”; “Daniela no puede opinar de juego”; “Amo que Mica no tiene pelos en la lengua con nadie”; “En esta la banco a Viciconte”; “Qué grande Mica”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron tras la difusión del fragmento.
Acostumbrada a la exposición, Daniela Celis, apodada “Pestañela” desde su paso por el reality, ya tiene experiencia en este tipo de situaciones. Su perfil frontal y su estilo descontracturado la convirtieron en una figura que genera adhesiones y rechazos por igual. Vale recordar que durante su estadía en la casa, dejó momentos muy comentados, marcados por alianzas, estrategias y también instancias de vulnerabilidad que conectaron con el público, consolidándola como una de las jugadoras más recordadas de su edición.
Cuál fue el contundente análisis de Mica Viciconte sobre la participación de Luana Fernández en Gran Hermano Generación Dorada
En el mundo del espectáculo, no es extraño que una misma persona muestre distintas caras según el contexto en el que se desenvuelve. Sobre esa premisa se apoyó Mica Viciconte al opinar, a principios de marzo, sobre el desempeño de Luana Fernández, hoy participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y con quien compartió pantalla años atrás en Combate (El Nueve).
Durante su participación en el streaming del canal que transmite el reality, la panelista trajo al presente sus recuerdos del pasado en común con la joven y dejó en claro que la imagen que observa actualmente le resulta llamativamente distinta. "Yo la conozco a Luana de Combate, yo vi el casting de ella. No la vi así como se vendió en el casting. Es una persona súper agradable", expresó, marcando una diferencia entre aquella primera impresión y lo que percibe hoy en el reality.
Lejos de quedarse en una simple observación, Viciconte profundizó en su análisis y remarcó que, pese al clima competitivo que caracterizaba al ciclo en el que coincidieron, nunca hubo lugar para conflictos personales entre ellas. "Mirá que nosotros nos encontramos en un lugar de deporte, de competencia, donde hay rivalidades; nunca fue conflictiva, nunca fue confrontativa", sostuvo, destacando el perfil conciliador que, según su experiencia, siempre tuvo Fernández.
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Ese contraste entre la participante actual y la compañera que supo conocer fue lo que más llamó la atención de la exfigura del programa juvenil. La sorpresa fue evidente cuando reconoció: "Como que estoy viendo otra Luana", dejando entrever que no logra identificar del todo a la persona que hoy aparece frente a las cámaras.
En medio del debate que se generó en el panel, donde el nombre de Luana provocó cierta tensión inicial, Mica optó por bajar el tono y rescatar un aspecto positivo de su excompañera. "Es hasta copada, es para charlar", señaló, intentando equilibrar su mirada y evitar que sus palabras se interpretaran como una crítica absoluta.
Para cerrar el intercambio, el conductor Fede Popgold fue directo al hueso y le consultó sin rodeos: "¿Y acá te cayó medio mal?". Ante esa pregunta, Viciconte fue contundente y descartó cualquier cuestión personal: "No, no sentí que era ella", concluyó, reafirmando su percepción de que la participante actual no coincide con la imagen que conserva de su paso por Combate.