Se supo quién es la actriz que Moria Casán odia tanto: "Pesada, desubicada, envidiosa y resentida"

De esta manera, lo que comenzó como un comentario al aire terminó con un nombre propio sobre la mesa, sumando un nuevo capítulo a la siempre filosa lengua karateca de Moria.

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Qué había dicho Moria Casán sobre Betiana Blum

Moria Casán volvió a mostrar su lengua filosa y esta vez apuntó contra una reconocida actriz que se acercó a verla en el teatro Metropolitan, donde protagoniza Cuestión de Género junto a Jorge Marrale.

La conductora relató que lo que más le molestó fue la actitud de esta figura al ingresar a su camarín tras la función y comenzar a darle indicaciones como si se tratara de una directora.

El episodio salió a la luz cuando Moria estaba entrevistando a los integrantes de Midachi en La mañana con Moria (El Trece). Allí recordó lo ocurrido y lo conectó con lo que Miguel del Sel había señalado: "En el ambiente nuestro hay una cosa de celo e hipocresía muy importante".

“El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género, voy a decirlo porque me quedó acá (señalando su garganta). El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y darnos lecciones como de dirección”, relató Moria molesta.

Sin revelar el nombre, la diva fue contundente: “Me pareció tan desubicada. Me pareció el celo y la invidia. Yo le pregunté ‘¿en qué estás trabajando?’ y me contestó que en nada. Entonces le dije ‘tendrías que dirigir, se te notan las ganas’”. Y agregó con dureza: “Un odio. No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas”.

La actriz continuó explicando por qué la situación la irritó tanto: “Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, darme una ducha y secarme con tranquilidad. Y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra”.

Finalmente, cerró sin filtro: “Si no te gustó, decilo o no vaya a saludar, pero no empezar a decir las cosas que tendría que hacer. Pesada, desubicada, hincha pelot.., mala, envidiosa, resentida”.