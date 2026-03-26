Sorpresa total por el anillo de compromiso de Viviana Canosa: la expusieron y ella confesó la verdad

Lejos de quedarse ahí, Viviana profundizó en esa idea y hasta deslizó una curiosa creencia vinculada a las energías: “Como que eso después genera una mala vibra en la casa. No sé si es cierto, pero por las dudas. Depende de la intención. Todas flores blancas tienen que ser”, sumó, generando sorpresa entre sus compañeros.

Sin embargo, Rojo, entre divertido y desconfiado, no dejó pasar el desvío del tema inicial y retrucó con picardía: “Te pregunté por el anillo y te fuiste por las flores. Te la voy a dejar”. Fue entonces cuando Canosa retomó el eje de la charla y cerró la cuestión de forma contundente: “No, me lo compré el otro día porque extraño no tener un anillo. No es alianza”, aclaró tajante, dejando en claro que no hay ningún compromiso oculto detrás de ese accesorio. ¿Será?

El anillo de Viviana Canosa

Quiénes fueron las parejas famosas de Viviana Canosa

A lo largo de los años, Viviana Canosa no solo se destacó por su fuerte personalidad en los medios, sino también por una vida amorosa que, en más de una oportunidad, quedó bajo la lupa pública.

Su relación más importante y formal fue con Alejandro Borensztein, con quien se casó en 2014 luego de iniciar el vínculo entre 2012 y 2013, según distintas versiones. Fruto de esa historia nació Martina, hoy de unos 12 años. Sin embargo, tras varios años juntos, la pareja decidió separarse en 2019. La ruptura se dio en buenos términos y, pese a las diferencias en sus estilos de vida, ambos lograron sostener una relación cordial como padres.

Viviana Canosa Alejandro Borenztein

Antes de ese matrimonio, Canosa tuvo romances que también generaron repercusión. Uno de los más resonantes fue con el conde Bruno Barbier, ex de Juliana Awada, con quien vivió un vínculo que fue calificado como turbulento. La relación tuvo idas y vueltas y estuvo marcada por conflictos.

Viviana Canosa y Bruno Barbier

Otro nombre que aparece en su historial es el de Daniel Tobal, con quien también mantuvo una relación previa que, y la más larga quizás, que según trascendió no estuvo exenta de tensiones. De la mano del periodista y productor, armó su primer programa de televisión como conductora: Los Profesionales de siempre, en la pantalla de Canal 9 allá por el año 2003.

Viviana Canosa y Daniel Tobal

Tras su divorcio, la conductora volvió a ser vinculada sentimentalmente con distintas figuras. Sin embargo, ella misma se encargó de desmentir la mayoría de esos rumores, incluyendo versiones que la relacionaban con el presidente de Uruguay.

En ese contexto, Canosa dejó algunas definiciones picantes sobre su presente sentimental. “Salí con gente impresentable”, reconoció sin dar nombres, y también deslizó haber tenido un romance con un actor español, aunque optó por mantener en reserva su identidad.

Fiel a su estilo frontal, la periodista supo manejar su vida privada con el mismo carácter con el que se muestra en pantalla: sin esquivar las preguntas, pero marcando siempre sus propios límites.