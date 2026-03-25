Mauro Icardi no cumplió con el Juzgado y se abre un nuevo conflicto con sus hijas

Y como para probar la veracidad de su información, la famosa periodista compartió el texto del escrito presentado por Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, a través del cual se le permite a Mauro Icardi pasar más días con sus hijas, siempre que se cumpla con lo acordado judicialmente en lo referente a la escolaridad de las niñas.

Qué dice el escrito judicial que Ana Rosenfeld presentó ante la Justicia y abre un nuevo frente de conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

PRESTA CONFORMIDAD CON LA AMPLIACIÓN DEL RÉGIMEN – DENUNCIA IRREGULARIDADES – SOLICITA SANCIONES

Señor Juez:

ANA MIRTA ROSENFELD, T° 21 F° 334 CPACF, en mi carácter de letrada apoderada de WANDA SOLANGE NARA, en los autos caratulados: “NARA, WANDA SOLANGE c/ ICARDI, MAURO EMANUEL s/ CUIDADO PERSONAL DE LOS HIJOS” (Expte. N° 943/2025), a V.S. respetuosamente digo:

Que vengo a manifestar que esta parte presta conformidad con la ampliación del régimen de contacto paterno-filial, conforme la extensión de la estadía del Sr. Mauro Icardi en la República Argentina, circunstancia que ha sido informada a mi mandante a través de la menor Francesca.

Ahora bien, dicha conformidad no puede interpretarse como una habilitación para alterar las rutinas esenciales de las niñas, en particular su asistencia al colegio. Tal y como ya esta parte se lo adelantara a SS.

En ese sentido, esta parte ha tomado conocimiento —a través de la Lic. Mattera— que, conforme lo informado por el establecimiento educativo, “ambas ausentes”, no habiendo concurrido las menores al colegio.

mauro icardi, ana rosenfeld y wanda nara

VACUNACION SIN PERMISO MATERNO

También, mi mandante ha tomado conocimiento por intermedio de la propia Francesca que la menor ha sido vacunada pese a la oposición de la madre y la conformidad y garantía otorgada por la Lic Mattera, que así ocurriría.

Debe quedar expresamente establecido que ningún régimen comunicacional puede afectar las rutinas de las menores ni sustituir decisiones parentales que requieren coordinación, máxime cuando el progenitor se encuentra debidamente anoticiado de la rutina de las niñas.

Bien sabido es que Mauro Icardi hace lo que quiere, tal y como lo demuestra con la obligación alimentaria, y ahora, con las responsabilidades educativas y terapéuticas de las menores.

Por todo lo expuesto, solicito:

1. Se tenga por denunciadas las irregularidades señaladas.

2. Se imponga al Sr. Mauro Emanuel Icardi una multa ejemplificadora de PESOS CIEN MILLONES ($100.000.000) por el incumplimiento verificado, y se duplique para los subsiguientes para el caso de incurrir en esa misma conducta.

3. A los efectos de la notificación de la resolución que SS adopte, solicito se habiliten días y horas inhábiles

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.