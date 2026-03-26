Moria Casán dio detalles de su enojo contra Betiana Blum luego del tenso cruce en camarines: "Envidia"

De esta manera, luego de haber mencionado el episodio estos días sin nombrarla, ahora Casán le aclaró a su colega, sin medias tintas: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.

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Cómo fue el furibundo descargo de Moria Casán contra Betiana Blum en pleno vivo

“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, levantó presión inmediatamente conductora a medida que repasaba el incómodo encuentro.

Y lejos de dar por terminado su descargo, La One le hizo saber: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”.

“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", arremetió entonces Moria.

A esa altura de su verborrágico descargo, la conductora volvió a apuntar contra la falta de códigos dentro del ambiente y relató el episodio que la dejó completamente indignada. Según contó, su colega irrumpió sin filtro en su espacio personal. “Se levantó y se metió en el camarín para darnos indicaciones como si fuera directora. No, me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, lanzó sin vueltas Moria Casán.

Lejos de quedarse callada, La One recordó el cruce que tuvo en ese momento y cómo reaccionó ante la situación. “Le pregunté: ‘¿vos en qué estás trabajando?’. Y me dijo: ‘en nada’. Entonces le respondí: ‘deberías dedicarte a dirigir, porque se ve que tenés muchas ganas’. Y me tiraba: ‘tendrías que cortar acá, tendrías que hacer esto en tal parte’ ”, relató visiblemente molesta.

Si querés dirigir andá a otro lado - Moria Casán contra Betiana Blum - captura La mañana con Moria

Pero eso no fue todo. La diva fue por más y aseguró que la actitud de Blum cruzó varios límites. “Quiso hasta sacarme una foto y empezó a enumerar todo lo que tendríamos que cambiar. Dije: ‘what?’. Muy desubicada. Porque si yo voy a ver a alguien, chicos… dejate de joder. Si no te gusta, lo decís o directamente no saludás. Pero no podés ponerte a decirle al otro lo que tiene que hacer. Pesada, desubicada, mala, envidiosa”, disparó sin filtro.

En ese sentido, Casán defendió su extensa carrera y dejó en claro que no acepta cuestionamientos de cualquiera. “Si hay alguien con recorrido, presencia y vigencia soy yo. Esto no se trata de sumar años, sino de trayectoria. Y trayectoria trabajando, sin parar. Nunca dejé de trabajar. Hace 50 años que estoy y jamás falté al teatro por enfermedad… soy la mujer que más trabajó en el teatro”, afirmó con orgullo.

Por último, la conductora remarcó que su paciencia está agotada frente a este tipo de situaciones. “No tengo ganas de tolerar a la gente, ¿entendés? Estoy en tolerancia cero. No quiero terminar de trabajar y que venga alguien a decirme que parezco querer escaparme del escenario. Está teniendo una percepción completamente equivocada”, sostuvo.

Y, fiel a su estilo frontal, cerró con una frase contundente que reflejó su enojo: “¡A un neurólogo ya, baby! Neurólogo, preciosa. Me podés decir cualquier cosa, pero jamás que yo me quiero escapar del escenario”.