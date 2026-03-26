Moria Casán dio detalles de su enojo contra Betiana Blum luego del tenso cruce en camarines: "Envidia"
La One abrió su programa detallando lo sucedido tras bambalinas con su colega, Betiana Blum, luego de su función teatral. Aquí, el letal descargo de Moria Casán.
26 mar 2026, 11:42
Moria Casán dio detalles de su enojo contra Betiana Blum luego del tenso cruce en camarines: "Envidia"
Esta semana, Moria Casán estalló furiosa contra Betiana Blum y la trató de envidiosa y desubicada desde su programa televisivo La mañana con Moria (El Trece). Y aunque en un primer momento, evitó identificarla con nombre y apellido, horas después fue su panelista Gustavo Méndez quien despejó las dudas y desde sus redes sociales la identificó.
Así las cosas, en el comienzo del magazine de este jueves, Casán le dedicó varios minutos. Y haciendo gala de su lengua karateca, la actriz e icónica vedette argentina disparó sin filtro contra su colega.
La conductora repasó entonces el episodio en cuestión ocurrido hace algunos días en su camarín del teatro Metropolitan, luego de una función de la obra Cuestión de Género que protagoniza junto a Jorge Marrale, donde Blum le habría dado algunos consejos de dirección a Moria, sin que nadie se los pidiese.
Fue así que Casán explicó que, literalmente, se sintió invadida cuando Betiana Blum entró a saludarla después de la función para darle sus “devoluciones”.
De esta manera, luego de haber mencionado el episodio estos días sin nombrarla, ahora Casán le aclaró a su colega, sin medias tintas: “Betiana Blum, no tengo nada contra vos, pero hay que ubicarse en la vida. Si me venís a buscar, me venís a saludar, yo no te pedí ninguna devolución, no me la des”.
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Cómo fue el furibundo descargo de Moria Casán contra Betiana Blum en pleno vivo
“Me decía: ‘me parece que te querés ir del escenario’. O sea, la visión... justo yo, irme del escenario, yo con lo que trabajo que estoy ahí en 35 minutos con 35 páginas con Marrale, que es un ping-pong”, levantó presión inmediatamente conductora a medida que repasaba el incómodo encuentro.
Y lejos de dar por terminado su descargo, La One le hizo saber: “Te agradezco, si querés ser directora, andá a otro lado, mi amor. No vengas a dar direcciones después que ves una obra y en vez de saludar a tus compañeros, no nos rompas las pelotas, preciosa”.
“Te quiero igual... y mirá la foto de la hipocresía. Yo como estaba ahí ya, ahí me estaba diciendo cosas y yo así, ¿ves? Ella chocha, ya estaba bañada, vos ahí me habías pegado una ducha... estaba con la batita", arremetió entonces Moria.
A esa altura de su verborrágico descargo, la conductora volvió a apuntar contra la falta de códigos dentro del ambiente y relató el episodio que la dejó completamente indignada. Según contó, su colega irrumpió sin filtro en su espacio personal. “Se levantó y se metió en el camarín para darnos indicaciones como si fuera directora. No, me resultó totalmente fuera de lugar… no por atrevida, sino por el celo y la envidia”, lanzó sin vueltas Moria Casán.
Lejos de quedarse callada, La One recordó el cruce que tuvo en ese momento y cómo reaccionó ante la situación. “Le pregunté: ‘¿vos en qué estás trabajando?’. Y me dijo: ‘en nada’. Entonces le respondí: ‘deberías dedicarte a dirigir, porque se ve que tenés muchas ganas’. Y me tiraba: ‘tendrías que cortar acá, tendrías que hacer esto en tal parte’ ”, relató visiblemente molesta.
Pero eso no fue todo. La diva fue por más y aseguró que la actitud de Blum cruzó varios límites. “Quiso hasta sacarme una foto y empezó a enumerar todo lo que tendríamos que cambiar. Dije: ‘what?’. Muy desubicada. Porque si yo voy a ver a alguien, chicos… dejate de joder. Si no te gusta, lo decís o directamente no saludás. Pero no podés ponerte a decirle al otro lo que tiene que hacer. Pesada, desubicada, mala, envidiosa”, disparó sin filtro.
En ese sentido, Casán defendió su extensa carrera y dejó en claro que no acepta cuestionamientos de cualquiera. “Si hay alguien con recorrido, presencia y vigencia soy yo. Esto no se trata de sumar años, sino de trayectoria. Y trayectoria trabajando, sin parar. Nunca dejé de trabajar. Hace 50 años que estoy y jamás falté al teatro por enfermedad… soy la mujer que más trabajó en el teatro”, afirmó con orgullo.
Por último, la conductora remarcó que su paciencia está agotada frente a este tipo de situaciones. “No tengo ganas de tolerar a la gente, ¿entendés? Estoy en tolerancia cero. No quiero terminar de trabajar y que venga alguien a decirme que parezco querer escaparme del escenario. Está teniendo una percepción completamente equivocada”, sostuvo.
Y, fiel a su estilo frontal, cerró con una frase contundente que reflejó su enojo: “¡A un neurólogo ya, baby! Neurólogo, preciosa. Me podés decir cualquier cosa, pero jamás que yo me quiero escapar del escenario”.