Terrible cruce entre Fede Bal y Coscu por una antigua pelea: "Años me tuve que fumar tu agresividad"

Fede Bal y Coscu reavivaron en los últimos días una vieja polémica después de la visita del actor al ciclo de straming Nuestro punto de vista donde fue consultado por las diferencias que tuvo con el reconocido streamer.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor Fede Bal y el streamer Coscu protagonizaron un picantísimo ida y vuelta en las redes por una antigua polémica que recrudeció.
En la entrevista el hijo de Carmen Barbieri reconoció qué fue lo que le enojó a Coscu y dejó picando que en su momento lo bajó de un evento.
"No tengo relación con Coscu, nunca la tuve, él se enojó. Estaba jugando un juego porque me gustaba jugar con mis amigos y me decían 'tenés que streamear con Coscu'. Leí rápido y yo no sabía quién era, pero no es que lo ningunee ni nada, él pensó que sí. Dije 'Coscu, Casqui, no sé quién era'. A él le llegó el recorte y se enojó un montón", comentó Fede Bal.
Y recordó que lo llamó en ese entonces para disculparse y cómo reaccionó el streamer: "Después lo llamé y le dije: '¿loco por qué te enojaste tanto? Perdoname'. Y siguió enojado. Pasó y en algún evento me han bajado, hoy en día ya no hago eventos de gaming, estoy en otro lugar de mi vida. Me han dicho que él no quería que vaya y lo entiendo, si tu comunidad no quiere que esté, está bien, no pasa nada".
Al observar el testimonio de Fede Bal, Martín Coscu Disalvo salió a cruzarlo con todo en la red social X y se dio un picante ida y vuelta entre los dos marcando sus posturas.
"Jajaja ¿De qué evento lo van a bajar? Cuando me peleaba con Fede Bal al único evento que podía ir yo era a los asados de mi familia. No había chances de que me inviten a otro lado", lanzó picante el stramer.
A lo que el actor le explicó ese comentario que hizo en un vivo: "Entonces tranquilamente podía no conocerte cuando en un stream te mencionaron y realmente no te conocía, algo que te ofendió muchísimo, pensando que te ninguneaba. Después creciste y te conocí por todo tu ego lastimado, reaccionando, descansándome con todo lo que hacía"
La discusión fue escalando en el nivel de tensión y se dijeron de todo: "Fede Bal pelotudo grande ya. Nunca te mandé a bajar de un evento, quizás no te llamaron porque sos un inútil chavalin. Me doy cuenta que independiente de la edad que tenga, este es mi Twitter y subo lo que se me cante el orto. Si me bardea fede bal en una nota con una mentira, primero me río, después lo puteo", arremetió Coscu.
Y Fede Bal retrucó firme: "Me contrataron para un evento y me bajaron por vos. Por lo menos eso me dijeron caski. ¿Me vas a hablar de mentiras vos? ¿Como cuando diste vuelta todo lo que te dije esa vez que te llame por teléfono para que pares con la agresión hacia mi? Años me tuve que fumar tu agresividad y la de los tuyos. Ya no más capo".
"Seré un inútil Coscu, pero hace años que trabajo, no me peleo, no me meto con nadie, ni me burlo de nadie. Podes decir lo mismo capo? Agotado de tener que soportar toda tu agresividad hace años", siguió categórico el actor.
"Bardea, inventa mierda y después se hace la víctima de agresividad. Tampoco es para tanto te dije inútil Fede Balde", finalizó el streamer.