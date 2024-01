Cinthia Fernández contó de qué vive actualmente con un palito a Luciana Salazar

De esta manera, Cinthia Fernández primero confesó desde sus Instagram Stories por qué rechazó propuestas laborales en la pantalla chica luego de varios años seguidos en pantalla. "Me encanta la tele, pero vivo lejos y la nafta aumentó tanto que tengo que pagar para ir a trabajar. Y la tv en vez de aumentar, bajan los sueldos... así que hasta que aparezca un sueldo normal no haré nada. Sólo por eso rechacé hasta ahora las ofertas, pero ganas siempre tengo", explicó contundente.

Cinthia Fernández - cuándo vuelve a la tv.jpg

Al tiempo que ante otra consulta queriendo saber, entonces, de qué vive, la mediática volvió a apelar a su sincericidio y aprovechó para disparar contra Luli Salazar. “Tengo 2 empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera Luciana Salazar”, escribió más picante que nunca.

Cinthia Fernández - de qué vive.jpg

Cinthia Fernández sufrió un doloroso accidente en sus vacaciones: el video

Hace unos días Cinthia Fernández sufrió un accidente en sus vacaciones de verano junto a sus tres hijas Charis, Bella y Francesca en un exclusivo resort de San Pedro y mostró el video en las redes sociales.

Todo venía de la mejor manera cuando la panelista sufrió un percance al ir a un parque acuático y contó qué le pasó.

cinthia fernandez 1.jpg

La ex de Matías Defederico reveló que sufrió una herida en su pierna derecha al participar del clásico juego del tobogán ubicado a varios metros de altura y que te conduce al agua.

Embed

"De los creadores de jugando al paintball en Uruguay perdí una uña, llega... Me arranqué el pedazo en un tobogán", describió con su estilo la panelista desde sus historias de Instagram.