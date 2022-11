Cinthia Fernández cuestionó a las maestras de sus hijas: "Nos odian"

cinthia fernandez 2.jpg

La mamá de Charis, Bella y Francesca grabó sobre la mesa todo el material que tenían que estudiar sus hijas y apuntó desde sus historias de Instagram contra las profesoras.

Cinthia indicó que tuvo que faltar al trabajo para poder ayudar a sus hijas y apuntó: "Piedad. Laburamos todo el día".

"Hoy falté al trabajo porque las llenaron de pruebas y trabajos prácticos, de todas las materias, a las tres juntas... Piedad, señoritas. Laburamos todo el día y yo no hablo inglés", lanzó polémica la panelista.

Cinthia Fernández realizó un furioso descargo después de que Martín Baclini la deje plantada

Cinthia Fernández y Martín Baclini dejaron de ser pareja hace algunos años, pero mantienen una excelente relación, sobre todo por el cariño del empresario le tiene a las hijas de la panelista, Charis, Bella y Francesca.

Pero por estos días, los ánimos están algo caldeados entre ambos luego de que Baclini deje plantada a la ex de Matías Defederico, motivo por el cual la influencer subió un fuerte descargo en sus redes, sobre todo luego de haber declarado muchas veces que le gustaría amigarse con él.

"Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes", comenzó en su descargo.

"Yo tenía que pasar a buscar unas cosas que le encargué, unos cargadores de las niñas. Me dejó la bolsa en el bar de la esquina y arreglate. Un copado el ex...", continuó.

"Igual, un santo, me trajo cuatro cargadores...", cerró en el descargo, dejando ver que hay buena onda pero que no le gustó nada el plantazo de su ex.