La feroz discusión de Cinthia Fernández con Gabriel Schultz por su participación en Divas Play: "Estás diciendo pu..."

Gabriel Schultz, que estaba como invitado, intervino: “Hay algo que no estamos viendo, hay alguien que está ganando mucho dinero, utilizando a las personas para que se exhiban”.

“No, a mí no me obligan ni siquiera a estar desnuda, mirá lo que te estoy diciendo”, respondió Cinthia.

Y, siguió enojada: “Estás diciéndole putas a todas los que lo hacen y no es eso, realmente no es así, a mí ni siquiera me obligan a estar desnuda. Ni siquiera tengo que mostrar, si quiero no muestro, ni siquiera muestro si no quiero, y elijo mostrar o no mostrar”.

Ante esto, Schultz le consultó: “¿Y cuánto te descuentan?”. “No, no me descuentan, a mí me pagan por suscripción. Te voy a decir una cosa, la gente que juega, cómo están las mujeres que tiran la ruleta. Están con unos vestidos rojos, divinos. Es sexo, juego, es lo que hoy tracciona en redes más ganancia, y es lo que más se consume”, analizó Cinthia.

“Yo te puedo asegurar que si subís una historia o del casino o de fotos, la cantidad de clicks que maneja es impresionante, y es lo que hoy es negocio en redes”, agregó la morocha.

“O sea, estamos defendiendo una cosificación absoluta”, analizó Schultz. “Ah, ¿cuando cortábamos la pollerita no era cosificación?”, cerró Cinthia, criticando lo que hacía Marcelo Tinelli cuando estaba al frente del Bailando en ShowMatch.

Embed

La tremenda explosión de Cinthia Fernández luego de que Martín Baclini publicara una foto con una joven mujer

Martín Baclini se tomó unas vacaciones y disfruto de unos días de calor en la playa. El empresario rosarino publicó una foto junto a una joven y linda morocha, junto a la imagen escribió: " Mi reina".

Además, en la foto Baclini le daba un beso y un abrazo. Entonces, Pampito tomó la imagen, la publicó y los usuarios decidieron noticiar a Cinthia Fernández sobre lo que estaba pasando.

Muchos hablaron que tras ver la imagen, Cinthia entraría en crisis -ya que la morocha sigue enamorada del empresario pese a que terminaron el vínculo hace unos años. La panelista decidió frenar la ola de especulaciones: "¡Es la hermana! Crisis la cho**, boluda", escribió enojada desde Twitter.

Efectivamente, la chica de la foto es la hermana del empresario. Se llama Melina Baclini, tiene 25 años, es de géminis, trabaja para un importante shopping de Rosario y tiene un perfil bajo.