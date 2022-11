Cinthia Fernández realizó un furioso descargo después de que Martín Baclini la deje plantada

"Estoy abajo de la casa de Baclini, ustedes dirán que nos vamos a ver, a reencontrar, no. El señor me dijo que tenía mucho sueño, se hizo masajes", comenzó en su descargo.

"Yo tenía que pasar a buscar unas cosas que le encargué, unos cargadores de las niñas. Me dejó la bolsa en el bar de la esquina y arreglate. Un copado el ex...", continuó.

"Igual, un santo, me trajo cuatro cargadores...", cerró en el descargo, dejando ver que hay buena onda pero que no le gustó nada el plantazo de su ex.

Cinthia Fernández apoyó a la mamá que le pegó a un chico porque le hacían bullying a su hijo en el colegio

Tras que se hiciera viral el video de Romina Narváez, la mujer que entró al aula de un colegio en Río Negro a agredir a un joven que le hacía bullying a su hijo, Cinthia Fernández apoyó la acción y dijo que haría lo mismo.

“Es que vas y vas al colegio y nadie hace nada”, indicó Romina explicando su hartazgo y los motivos por los que hizo lo que hizo en Momento D, El Trece.

Entonces, Cinthia tomó la palabra: “¿Dónde están los psicopedagogos que tuvieron que haber estado cuando ella fue a reclamar, una y mil veces, porque creo que fue una y mil veces? Porque te juro, lo que se está sufriendo en los colegios es tremendo, los pibes están cada vez peor, y los padres también”.

“Los padres creen que sus hijos son perfectos y que no hacen nada. Entonces, el colegio no hace nada, en la casa maman eso, no hacen nada y llegan a un momento de desborde”, sumó.

Cinthia decidió redoblar la apuesta y apoyar a la madre: “La verdad no comparto, sé que no son los modos, pero la verdad que te entiendo…Y la verdad que yo hubiera hecho lo mismo, perdón, discúlpenme, es tremendo lo que hizo este pibe. Entonces, si el colegio no hace nada, y bueno, qué vas a hacer”.