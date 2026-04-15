Betiana Blum reveló detalles de la polémica con Moria: "No me dejó ni hablar y no me interesa ir a su programa"

Consultada sobre si volvió a tener contacto con la conductora tras el cruce, la actriz reveló: “Me invitó al programa pero no, gracias”. Y, sin intención de profundizar el conflicto, agregó: “Pasan tantas cosas importantes, no sé… yo no hice nada para que se moleste, entonces no tengo nada que decir. Al contrario, la fui a ver e hice un buen comentario y eso está a la vista de todo el mundo”.

Por último, al ser consultada sobre si recomendaría la obra, Betiana fue cauta: “Es una obra compleja, que cada uno vea lo que tenga ganas de ver”, cerró, dejando en claro que prefiere mantenerse al margen de la polémica.

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Cómo será “El diario de Adán y Eva”, la comedia que protagonizará Betiana Blum en el Teatro Regina

El próximo 3 de mayo a las 21 horas, Betiana Blum vuelve al teatro con una propuesta que combina humor, inteligencia y una mirada aguda sobre las relaciones humanas. Se trata de “El diario de Adán y Eva”, una obra clásica de Mark Twain que llega al escenario del Teatro Regina en una versión y traducción de Sebastián Parrotta, bajo la dirección de Juan Pablo Ragonese.

En esta nueva puesta, Blum comparte escenario con Antonio Grimau, conformando un dúo de gran trayectoria y reconocimiento en la televisión, el cine y el teatro argentino. Ambos actores, con décadas de experiencia, logran una química especial que se traduce en una conexión inmediata con el público, apelando a la emoción y al humor a través de gestos, miradas y silencios precisos.

La obra propone una comedia inteligente que se construye a partir del encuentro entre dos personajes completamente distintos. Mientras Eva observa, cuestiona y da sentido a todo lo que la rodea, Adán intenta comprender ese universo nuevo, resistiendo y adaptándose a su manera. De ese contraste surgen situaciones desopilantes, cargadas de ironía y de una mirada profundamente humana sobre las diferencias y los vínculos.

El texto de Mark Twain brilla por su capacidad de encontrar lo ridículo en lo cotidiano. A través de escenas dinámicas y llenas de humor, la obra invita a identificarse con esos pequeños conflictos universales que atraviesan las relaciones humanas, generando una experiencia cercana, cálida y divertida para el espectador.

Sin perder su ligereza, “El diario de Adán y Eva” se presenta como una propuesta ideal para disfrutar de una noche de teatro distinta, donde el humor y la inteligencia se combinan con actuaciones de primer nivel.

Las funciones se realizarán los viernes y domingos a las 21 horas en el Teatro Regina, ubicado en Avenida Santa Fe 1234, en la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del teatro y a través del sistema EntradaUno.