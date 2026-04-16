La desopilante confesión de Martita Fort sobre su terapia: “Quiero que Ángel de Brito tenga...”

En esa línea, la hermana de Felipe Fort comentó que el tema más importante que suele tratar son los asuntos familiares y evita tratar temas de vínculos sentimentales: "Siento que tuve y tengo una vida más importante que hablar de pibes", señaló.

sobre el final, la hija de Ricardo Fort sorprendió con su confesión entre risas sobre la intimidad de esas charlas con su psicóloga y mencionó al conductor de LAM: "Tengo que dar show. La charla es una hora pero a mí no me gusta saber que tengo sesión y hablar de cosas que me parecen banales, a mí me gusta que Ángel de Brito tenga envidia de esa sesión".

"Tengo que tener una vez por semana pero hay veces que me pasa de todo en esa semana y se que la semana que viene me va a pasar más. Por ejemplo, la ghosteo una semana y completo el chisme la semana que viene, entonces ya voy toda cargada", concluyó Martita Fort sobre sus sesiones de terapia.

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Martita Fort habló sobre los extraños sucesos en la casa de Ricardo Fort y por qué decidió mudarse

Martita Fort reveló en una nota con Infama (América Tv) los motivos detrás de su mudanza de la casa de Ricardo Fort, remarcando las energías raras, ruidos y presencias.

“Más que nada para tener mi propio espacio para estar más tranquila”, reconoció sobre el motivo de mudarse de propiedad. En ese sentido, profundizó sobre el peso emocional que tenía la vivienda: “Yo viví en esa casa donde pasaron un montón de cosas, un montón de energías repartidas y siempre fue mi idea dejarlo atrás”.

“Hoy Felipe sigue viviendo donde era mi casa familiar y yo habré ido dos o tres veces”, indicó la joven, quien luego se refirió a las sensaciones que experimentaba en la casa.

“Quería estar en un espacio renovado que no tenga historial, porque por mi casa pasaron un montón de gente, mi viejo, todo el equipo de producción, los custodios, todos, entonces es como que tenía una ensalada de energías raras que me decían que ya tenía edad para vivir sola”, detalló la hija del chocolatero.

En esa línea, Martita Fort reveló dejando a todos impactados: “El portero del edificio y la gente que trabaja en mi casa ha dicho que lo ha visto personalmente (a su padre) yo no lo relaciono con una energía negativa pero yo prefiero dormir tranquila. Yo por suerte nunca lo vi pero sí se entrecortaba la luz, los pasos eran de texanas, como de tacos como usaba él por eso lo relaciono con él y por eso no tenía miedo”.