Golpe inesperado: la decisión de Nora Colosimo y Migueles que sacude la relación de Kennys Palacios con Wanda
Después de su salida de Gran Hermano, el estilista de confianza de Wanda Nara enfrenta especulaciones sobre un fuerte cortocircuito con el entorno de la mediática. Enterate qué sucede hoy con Kennys Palacios.
16 abr 2026, 10:42
Golpe inesperado: la decisión de Nora Colosimo y Migueles que sacude la relación de Kennys Palacios con Wanda
A varias semanas de haber quedado fuera de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Kennys Palacios volvió a meterse de lleno en la escena mediática, aunque no por su paso por el reality, sino por un conflicto que sacude su histórica cercanía con Wanda Nara.
Lo que durante años se mostró como una relación sólida y sin fisuras, hoy atraviesa un momento delicado que encendió todas las alertas. En las últimas horas comenzaron a circular versiones que hablan de un fuerte distanciamiento entre el estilista y el núcleo más cercano de la empresaria, con señales que no pasaron inadvertidas.
Uno de los indicios más comentados surgió en redes sociales: Nora Colosimo y Martín Migueles habrían dejado de seguir a Palacios en Instagram, un gesto que, en medio de este contexto, fue interpretado como una clara muestra de quiebre dentro del entorno de Wanda Nara.
Pero la situación no se limitaría a ese movimiento virtual. También empezaron a tomar fuerza versiones que apuntan a una decisión personal del propio Kennys Palacios de modificar su lugar en la vida de la mediática. “Hay una decisión de romper con el full time en la vida de Wanda”, deslizaron en un streaming, dejando entrever un cambio profundo en la dinámica que sostenían hasta ahora.
A la hora de buscar explicaciones, surgen distintas hipótesis. Por un lado, se menciona que el peluquero estaría priorizando aspectos personales, concentrado en su intimidad y en nuevos proyectos, incluso con planes de dar un paso importante en su vida amorosa. Por otro, también se habla de una intención de crecer de manera independiente en lo económico y profesional, alejándose del rol que ocupó durante años como figura clave en el día a día de la empresaria.
En este escenario, su participación en el reality de Telefe aparece como un posible punto de quiebre. Según trascendió, su ingreso al programa no habría sido bien recibido por el círculo íntimo de Wanda Nara, generando tensiones que ahora salen a la superficie.
Incluso, algunos rumores van más allá y sugieren movimientos internos, como la eventual incorporación de un nuevo estilista, lo que no hace más que potenciar las versiones de distanciamiento.
Sin embargo, de cara al público, el propio Kennys Palacios intentó poner paños fríos a la situación. Según relató, antes de ingresar al reality en febrero pasado compartió distintos momentos con Wanda Nara y aseguró que entre ellos “está todo bien”. Una frase que, lejos de disipar las dudas, alimenta aún más las especulaciones.
Así las cosas, la realidad es que por ahora no hay confirmaciones oficiales. Pero en el universo de Wanda Nara, donde cada gesto es observado al detalle, los recientes movimientos reavivan una incógnita que crece con fuerza: ¿se está rompiendo una de las amistades más incondicionales de su entorno?
Qué dijo Kennys Palacios del nulo apoyo que tuvo de Wanda Nara en su paso por Gran Hermano
Tras una gala cargada de tensión, Kennys Palacios quedó fuera de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) hacia fines de marzo, cuando el reality recién comenzaba a tomar ritmo y llevaba apenas un mes al aire. Ya lejos del aislamiento, el estilista rompió el silencio en el stream oficial del programa junto a Santiago del Moro, donde compartió sus primeras sensaciones tras la experiencia.
Lejos de enfocarse en el resultado, Kennys Palacios hizo hincapié en lo que significó convivir con tantos participantes y mostrarse en un contexto completamente distinto al habitual. "Lo que me llevo es que todos mis compañeros conocieran a otro Kennys que capaz no conocían. Yo de acá me voy a mi casa y estoy solo, ahí estoy con 24 personas", expresó, dejando en claro el contraste entre su vida cotidiana y la intensidad del encierro.
En medio de la charla, surgió inevitablemente el tema de Wanda Nara y el escaso respaldo público que tuvo durante su paso por el programa. Sin embargo, el ex participante evitó alimentar cualquier tipo de polémica y fue contundente al respecto: "No me interesa si Wanda me apoyó o no. Ella no entró a jugar, entré yo y nunca le pedí que lo haga. No me ofende, cero", afirmó, bajándole el tono a las especulaciones.
Al repasar su paso por la casa, también se refirió a los vínculos que logró construir —y a los que no prosperaron— dentro del juego. "Al principio tuve buena relación con Sol pero después se fue perdiendo porque empezó a jugar más fuerte y los dos nos empezamos a dividir. Con Zilli no pude conectarme", detalló sobre la dinámica con sus compañeros.
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Por otro lado, Kennys Palacios no ocultó el impacto emocional que le generó el aislamiento, especialmente por la falta de contacto con su círculo íntimo. “Soy muy familiero. Pensé que iba a extrañar el teléfono, pero no, al día dos lo dejé. Lo que me afectó fue no saber qué estaba pasando afuera con mi familia y mi novio, que siempre estoy muy conectado. No saber nada si me afectó bastante", confesó.
También se sinceró sobre uno de los temores que lo condicionaron durante su estadía: "Me daba miedo la cancelación. Me controlé bastante porque tenía miedo a la cancelación, al qué dirán. Tengo una amiga que es mediática entonces cualquier cosa que diga la podían tomar. No sé si tengo hate o no pero antes de entrar a la casa tenía un hate que no era mío", explicó en relación a su exposición mediática.
En ese sentido, dejó en claro que optó por ser prudente al hablar de su entorno más cercano: "Nunca la nombré, cuando contábamos historias normales nunca conté nada".
Finalmente, hizo una autocrítica sobre su desempeño dentro del reality y reconoció qué le jugó en contra: "No supe dar lo mejor de mi y me contuve en los dichos y los comentarios porque al no saber qué gusta afuera es complicado por donde agarrar", concluyó.