Cinthia Fernández descargó toda su furia contra Alejandra Maglietti: "Vení de este lado y después..."

Alejandra Maglietti - captura LAM.jpg

Al regresar de la nota, Ángel de Brito reveló que varias de las angelitas habían criticado la opinión de la chaqueña, entre ellas Cinthia Fernández. “Se pone en plan de ‘yo en mi carácter de abogada’”, disparó inmediatamente la panelista invitada y señaló: “Escuchame... Si vos tenés un tema de alimentos ¡lo tenés que judicializar señora abogada!. No es un ida y vuelta, es por el bien de los chicos. Los alimentos son un derecho”.

Y mientras Marcela Feudale acotó que “A veces si no lo judicializás ni siquiera lo cobrás”, la ex de Matías Defederico, ironizó molesta: “Y judicializando tampoco”.

Cinthia Fernández angelita invitada - captura LAM.jpg

En tanto, volviendo a las declaraciones de Alejandra Maglietti, Cinthia Fernández hizo saber: "Me parece que a veces opina de bolud… Se hace la canchera con eso de ‘judicializando le hacen mal a los chicos’. Vení de este lado, mantené sola a los pibes y después opina señora abogada”, sentenció picante.

Claro que en ese momento Fernanda Iglesias la cuestionó haciéndole saber: “A vos también tus hijas te van a googlear y van a ver todo lo que dijiste de su padre. Eso no está bueno”. Al tiempo que Cinthia defendió firme su postura. “¿Y? Yo me hago cargo el día de mañana cuando me vengan a reclamar. Yo tengo mis fallas, no soy la madre perfecta, él no es el padre perfecto y yo luché siempre por el derecho de mis hijas. Bien, mal, como pude y lo hice solita”, concluyó iracunda.

El mensaje de Cinthia Fernández que generó indignación: "Fui al ginecólogo y el resultado fue grave"

Es sabido que Cinthia Fernández mantiene una fluida interacción con sus más de seis millones de seguidores de Instagram donde diariamente relata sus venturas y desventuras, tanto personales como profesionales. Y fue precisamente el video que compartió en las últimas horas, con el que la bailarina despertó todo tipo de reacciones pero sobre todo indignó a muchas mujeres, por bromear con la salud.

“Hoy fui al médico y lamentablemente no tuve un buen diagnóstico” escribió desde sus historias virtuales junto a una imagen suya con cara de preocupación al que le sumó el enlace del posteo en su feed.

Cinthia Fernández IG.jpg

Así, al clickear para ver el video publicado en el feed, pudo vérsela entrar a Cinthia su casa visiblemente triste con un papel en la mano y un texto sobreimpreso que explicaba: “Hoy fui al ginecólogo a hacerme una ecografía y el resulta fue grave".

En tanto, al girar la hoja con el supuesto resultado de la ecografía, en realidad allí había un dibujo de una araña enredada en su tela, para metaforizar el tiempo que lleva sin pareja.

Cinthia Fernández - posteo ecografía ginecológica.jpg

Claro que para rematar el chiste, la ex de Matías Defederico agregó al pie del posteo: “Un mal diagnóstico no impide una sonrisa”, acompañado de un emoji llorando de la risa y un corazón rojo.

Como era de esperar, si bien muchos usuarios festejaron la ocurrencia de Cinthia para referirse a su obligada abstinencia sexual, muchos otros se molestaron por la broma con reacciones del tipo: "¡Está muy quemado ese chiste y con la salud no se jode!”, “Odio el humor negro y menos con la salud... pavísima” o “Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?”.