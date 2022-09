Cinthia Fernández desmintió las acusaciones de la mamá de Matías Defederico sobre sus hijas: "Les expliqué que no..."

cinthia fernandez y analía frascino.jpg Cinthia Fernández desmintió a la mamá de Matías Defederico: "Esta señora dijo que iban a echar a mis hijas del colegio".

En tanto, en diálogo con Es por ahí (América TV), Cinthia Fernández explicó por qué reaccionó como reaccionó y decidió unilateralmente suspender el régimen de visitas de sus hijas con el padre. "El viernes feriado amanecí con todos los portales empapelados diciendo que a mis hijas las iban a echar del colegio, en boca de esta señora en referencia a Analía Frascino). Entonces yo saco un print de pantalla, y sobre todo de las publicaciones de esta mujer que tiene una cautelar si bien no se deja notificar porque no atiende los teléfonos, porque la situación ya fue grave" afirmó la mediática.

Y tras relatar que hizo una captura de pantalla, explicó que una de las nenas la vio y se puso a llorar, mientras que las otras preguntaban qué pasaba. "Ahí las senté a hablar y les expliqué que no las van a echar del colegio, que es una mentira. Que es una señora que no me quiere, que me odia" afirmó y argumentó que tiene el aval de su hijo, Matías Defederico.

Embed

Cinthia Fernández habló de la complicidad de Matías Defederico con su madre para atacarla

Así, tras contar que debió tener una charla adulta con las tres nenas para calmarlas si bien un chico no debería pasar por semejante situación, Cinthia Fernández deslizó que probablemente su ex suegra, Analía Frascino, "Es mandada por él (Defederico), porque él tenía la cautelar y no podía hablar de mí. Entonces si es un hombre que la avala, o que no tenga huevos y le diga 'pará'".

cinthia fernández captura 1.jpg Cinthia Fernández aseguró que su ex, Matías Defederico, avala a su madre en los ataques en su contra.

Entonces el haberse metido con sus hijas fue el punto de quiebre, por lo que decidió cortar por lo sano. "Me calenté y decidí hacer este escrito el feriado... Porque si él no la frena moralmente, humanamente, y ella sigue... yo no tengo otra. Y además tengo el plus de que el padre está en todo el derecho de llevar a las nenas a la casa de su mamá. Entonces si las lleva en presencia de esta mujer, que para mí no está bien y que tiene un odio... declaró que me va a hundir, que me va a destrozar, que me quiere ver muerta, entonces ya es grave", concluyó.