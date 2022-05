Cinthia Fernández durísima con Luciana Salazar: la mandó a "laburar"

Martín Redrado

"Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión, que yo respeté y acompañé mientras fuimos pareja. Los compromisos que tomé, los tomé cunado fuimos pareja. Seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda, no le hace bien a nadie", sostuvo el economista.

Ante estas declaraciones, Salazar explicó: “Nunca salió de mi boca que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Espero que nadie más chicanee con ese tema.Y cuando digo biológico, es porque digo biológico”.

Y agregó: “Pero Martín Redrado está mintiendo absolutamente en todo con este tema, de una forma descarada. Es mentira que no tiene obligaciones.Tiene obligaciones por muchos años. Y hay una firma bajo una escribana pública”.

Embed

Picante reacción desde las redes de Cinthia Fernández contra Luciana Salazar

La panelista Cinthia Fernández reaccionó desde Twitter tras escuchar a Luciana Salazar hablando de Martín Redrado y fue contundente contra la rubia, con quien mantiene hace tiempo marcadas diferencias, desde la época en que Cinthia era pareja de Martín Baclini, amigo de Luciana.

"Lo desquicie que se pone Salazar cuando escucha una nota de Redrado! Jajajaja. Imperdible en @eltreceoficial . Cómo grita", manifestó. Y añadió picante: "Porque debería mantenerla…. Vaya a trabajar señora".

Y luego reflexionó: "Ya que la “testigo/boga/amiga” trabaja de amiga de de y no de panelista… saco conclusiones, no será que el contrato dice que no se puede hablar de la existencia del mismo y que debe ser confidencial. Porque no contestan la pregunta de con que debe cumplir Redrado… #alaburar".