Cinthia Fernández explotó de furia por una jugada judicial de Matías Defederico: "Tengo una bronca..."

"La verdad tengo una bronca... como el progenitor no tenía otra cosa que hacer, me sacó el permiso internacional para salir del país con mis hijas. Lo hizo hace un montón sin avisarme, bien de bicho malo como es él, pero la cosa es que ahora, le tengo que pedir permiso al juez para salir", contó Cinthia en un video que compartió en sus redes.

La bailarina y panelista indicó que el mayor problema se le presenta porque cuando vuelve de un viaje tiene que presentarse en el juzgado para dar aviso y quede constancia que cumplió con los plazos autorizados para salir del país.

"Yo lo hice, el juez me otorga el permiso pero al volver, tengo que ir al juzgado a decir 'hola, estoy en la Argentina'. ¿No se pueden cruzar los datos con Migraciones? Si la autorización la mandan electrónicamente a Migraciones para que yo pueda salir, ¿no pueden cruzar los datos cuando vuelvo? ¿tan atrasados están en los juzgados de familia? ¿tan poco les importa? Ahora tengo que ir con las nenas al juzgado, que queda en la loma del traste y encima laburan hasta las 13", siguió.

Al finalizar, Cinthia exigió que los Tribunales de familia busquen alguna alternativa para agilizar este tipo de trámites y ponga mayor énfasis en lograr que los padres cumplan con el pago de la cuota alimentaria. "No puede ser que en lugar de pedirle a el progenitor que pague, tenga que ir todos los meses a presentar comprobantes. ¿por qué no le dan prioridad a las cosas que importan? ¿tanto cuesta hacerle la vida más fácil a las madres?", cerró.

El tremendo accidente que sufrió Cinthia Fernández y la llevó directo al hospital

En medio de las vacaciones con sus hijas en Uruguay, Cinthia Fernández sufrió un tremendo accidente. En su cuenta de Instagram, la bailarina y panelista contó que ser atendida de urgencia.

La ex de Matías Defederico fue a un all incluive en el país vecino junto a Bella, Charis y Francesca. El complejo ofrece todo tipo de actividades, entre las cuales se destacan los juegos acuáticos.

Al parecer, en uno de esos juegos, Cinthia se lastimó el dedo gordo del pie."Siempre triunfando.... Creo que me fracturé", escribió en una historia, donde muestra la zona de la lesión.

Finalmente, la bailarina y panelista precisó que no se trató de una lesión, aunque le recomendaron reposo por unos días. “No me quebré, pero me rompí la capsulita, que es lo que une un hueso con el otro. Me va a doler por tres semanas. Tengo el dedo negro, no puedo pisar. Tengo una ojota porque no me puedo poner zapatillas", detalló, apenada por la situación.