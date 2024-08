Cinthia Fernández fue tajante y explicó por qué viajó con sus hijas justo para el cumpleaños de Matías Defederico

Cinthia reveló que todo estuvo formalmente acordado. "Le pedí permiso dos meses antes porque no había más disponibilidad en el hotel. Me pasaron 2 fechas, una de cuando estaba trabajando en Miami y otra, ahora. Él aceptó", detalló.

Al parecer, el vínculo entre la panelista y el ex jugador pasa por un buen momento. Por eso, la bailarina remarcó que este viaje no fue un tema para discusión con su ex. "Caso cerrado. No hay vuelta que darle", enfatizó.

Después de años y años de duros enfrentamientos, hace unos meses, Cinthia y Matías firmaron un acuerdo legal y la historia de conflictos empezó a quedar en el pasado.

Las primeras vacaciones de Cinthia Fernández y Roberto Castillo como familia ensamblada: los videos

Hace apenas unas horas, Cinthia Fernández compartió con sus más de 6 millones de seguidores de Instagram su absoluta felicidad al anunciar con mayúsculas sus "primeras vacaciones de familia ensamblada", junto a un emotivo video.

Lo cierto es que la angelita se a descansar unos días a Bariloche junto a las tres hijas -Charis, Bella y Francesca- que tuvo con Matías Defederico y su actual pareja, el abogado Roberto Castillo, quien sumó a Pili, la mayor de sus hijas.

En las imágenes que publicó Cinthia, puede verse un compilado abordando el avión, un momento romántico con el abogado ya arriba de la aeronave, así como también una pícara consulta sobre el posible resultado del viaje.

"'Sobrevive a las vacaciones con nosotras' o 'No tiene chances, pierde el juicio'", escribió Fernández como opciones sobre las imágenes de Castillo ya listo para despegar.

En tanto, en otras de las historias virtuales se la vio a Cinthia con dos de las nenas preguntándose: "¿Qué dicen... Sobrevive a unas vacaciones con nosotras?", en clara referencia al abogado, frente a lo cual uno de sus hijas respondió negativamente con su cabeza y ante la nueva consulta de qué creen que le puede pasar, una vez más una de las hijas de la bailarina disparó: "Que se caiga esquiando".

Asimismo, horas después ya instalados en la ciudad rionegrina, Roberto Castillo se hizo un rato para disfrutar junto a Pilar la pileta climatizada del hotel, antes de encarar el día de paseos y excursiones los 6 juntos.