Cinthia Fernández fue víctima de la inseguridad y realizó un fuerte descargo

“Bueno, hermoso todo. Estoy acá, en la guardia. Les voy a contar algo, la verdad. Ayer tenía una planificación donde les iba a contar de mi día, iba a hacer algo con una seguidora, todas cosas hermosas, fue un día muy bueno, me habían entregado el auto”, dijo para comenzar su descargo.

“En fin, volviendo del trabajo a mi casa, me enteré que entraron a robar a mi barrio. Entonces, toda esa planificación se fue a la bosta. Tenía que editar, yo estaba muy nerviosa, Panamericana estaba hasta las pelotas de gente”, agregó, furiosa.

“Desastre todo, no quiero ahondar en detalles. Hubo malos manejos, estoy muy enojada. De hecho, miren, ahí está entrado la Policía científica”, detalló y siguió: “Ay, Dios mío, Argentina. Ya no se puede vivir tranquilo en ningún lugar. Pagás por seguridad, no se puede vivir. Vivís en la calle, no se puede vivir. Vivís en un edificio, no se puede vivir".

Y cerró, visiblemente enojada: “Después, en la campaña política, ninguno habla de seguridad. ¡Ninguno! Y los políticos ocupándose de Gran Hermano, habiendo pobreza e inseguridad”.

Picante opinión de Cinthia Fernández sobre la nueva canción de Jimena Barón

Jimena Barón estrenó hace unos días su nuevo corte de difusión, La araña, tras aquel éxito de La Cobra, y de inmediato se relacionó la letra del tema con lo que fue la relación de Daniel Osvaldo, su ex, con Gianinna Maradona, quien era su amiga.

"Quién iba a imaginar, Que fue al final mi amiga, La que tanto me quería, Me engañaba", dice un pasaje de la letra de lo nuevo de Jimena Barón que de manera automática lleva a pensar en el involuntario triángulo amoroso en el que quedó involucrada con el padre de su hijo Momo, Daniel Osvaldo, y su entonces amiga, Gianinna Maradona.

Y en otro tramo de la canción dispara directa: "Y quién iba a pensar, Quién iba a imaginar, Que había otra razón, Por la que ella me pedía que lo dejara, Yo lloraba y ella lo robó".

Lo cierto es que en este marco del revuelo que generó la letra de la nueva canción de Jimena Barón, a Cinthia Fernández le preguntaron su opinión sobre la canción vía Instagram y ella fue contundente en su respuesta.

"¿Qué te pareció el tema y video de Jimena Barón?", le consultaron a Cinthia desde sus historias. Y la panelista comentó pícara: "Me encanta que Jimena monetice sus desgracias y lo que tuvo que aguantar. Además, las arañas solo pescan bichos".