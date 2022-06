Matías Defederico sobre su tenso vínculo con Cinthia Fernández: "Me casé por la visa"

"Lo intenté muchas veces", dijo Defederico sobre la posibilidad de mejorar su diálogo con la madre de sus hijas. "No tengo miedo a nada", remarcó sobre lo judicial que los disputa.

"Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos", explicó el ex futbolista sobre sus actuales ingresos de dinero.

Y reveló sobre el sentimiento de amar: "El día que sos papá ahí conoces realmente lo que es el amor. Amo a mi novia, estoy enamorado de ella, pero es incomparable lo que se siente con un hijo".

Defederico admitió que se casó con la panelista en su momento para obtener una visa y poder firmar con un club del exterior: "Mi casamiento fue por algo puntual: teníamos que vivir en Turquía, me caso, viajé a Turquía a firmar el contrato y tenía una semana de vacaciones. En esa semana me casé por la visa".

"No sé si soy un buen padre. Creo que las que lo van a determinar con el tiempo son ellas, no yo ni nadie. Ni amigos ni familiares. Ellas tres me lo van a decir el día de mañana, cuando ya tengan una edad razonable si soy o no un buen padre", se sinceró.

Matías Defederico publicó un fuerte chat con el papá de Cinthia Fernández

Matías Defederico mostró en su Instagram los chats con Jorge, el padre de Cinthia Fernández y ambos se dieron muchas palabras de aliento. El futbolista compartió dos chats en su cuenta de Instagram con Jorge, en donde este afirma que hace 3 años no puede ver a sus nietas.

"3 años sin verlas", escribió el padre de la influencer en un estado de WhatsApp junto a una foto de las 3 niñas y el jugador le respondió: "Yo voy 2 meses sin tenerlas, las fui a ver el sábado de prepo".

"Sí, vi el programa de Mazzocco. Por momentos yo me deprimo", le respondió Jorge y Defederico lo alentó a que no bajara los brazos. "Bueno, tranqui. Esperemos que haya luz al final del túnel. Yo traté de brindar una educación pero parece que no hice un buen trabajo. Y tengo mucha bronca conmigo, solo conmigo", escribió el padre de Cinthia.

Finalizando la charla, Defederico le dijo a su exsuegro que cuando él logre verlas y poder tenerlas en su casa, siempre tiene las puertas abiertas."Gracias, Mati. Iré sino te genero problemas. Hoy me puedo mover mejor. De a poco pero voy saliendo", cerró Jorge.