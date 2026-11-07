Wanda Nara, otra vez en la comisaría: el pedido que hizo tras lo sucedido con Icardi

Por su parte, la conductora de SQP (América TV) amplió la información a través de sus tradicionales historias de Instagram, con fondo negro y letras blanca: "Me dicen que Wanda está hace cuatro horas en la comisaría...".

Qué le dijo la China Suárez a Wanda Nara

El episodio ocurrido este viernes en Nordelta también habría derivado en un fuerte cruce entre Wanda Nara y la China Suárez. Tras la denuncia contra Mauro Icardi por presuntas agresiones a una de sus hijas, la periodista Naiara Vecchio difundió una versión del encuentro entre la conductora y la actriz, con acusaciones e insultos que les atribuyó a ambas.

A través de su cuenta de X, la periodista reconstruyó el supuesto diálogo. Según esa publicación, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le habría reprochado a la actual pareja del futbolista su actitud frente a lo que estaba sucediendo con la niña.

“Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia, sucia”, habría expresado Nara, de acuerdo con el relato de Vecchio.

La misma versión señala que los cuestionamientos continuaron con referencias al vínculo de Suárez con Icardi y a sus supuestas motivaciones económicas. “No hay mierda más grande que vos, que viste todo y mentís porque sos una zorra que no tiene dónde caerse muerta y te bancás esto por plata”, habría agregado.

La respuesta que la periodista le atribuyó a Eugenia fue breve: “Tu película es una mierda”. En su reconstrucción, Vecchio también sostuvo que “Eugenia dio otra versión, contradiciendo a la nena en la calle”.

Siempre según la información publicada, los efectivos presentes habrían intervenido para limitar la participación de la actriz en la discusión: “la policía le pidió a la China que no se metiera”. El intercambio, sin embargo, habría seguido con otro reproche de Wanda: “Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha”.