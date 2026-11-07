A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
VA POR MÁS

Wanda Nara, otra vez en la comisaría: el pedido que hizo tras lo sucedido con Icardi

Wanda Nara volvió a presentarse ante la Justicia tras el episodio con Mauro Icardi en Nordelta y realizó un nuevo pedido vinculado a su hija.

7 nov 2026, 22:49
Wanda Nara, otra vez en la comisaría: el pedido que hizo tras lo sucedido con Icardi

Wanda Nara, otra vez en la comisaría: el pedido que hizo tras lo sucedido con Icardi

Wanda Nara, otra vez en la comisaría: el pedido que hizo tras lo sucedido con Icardi

Wanda Nara, otra vez en la comisaría: el pedido que hizo tras lo sucedido con Icardi

Wanda Nara se presentó en la fiscalía para pedir una Cámara Gesell para su hija, según difundieron El Ejército de LAM y Yanina Latorre en sus redes sociales. La información se conoció a poco más de 24 horas del episodio ocurrido en Nordelta, que derivó en una denuncia contra Mauro Icardi por presuntas lesiones.

La presentación tuvo lugar el mismo día en que la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento y contacto del futbolista con Francesca por 45 días, como medida de protección en el marco de la causa.

Leé también

La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

La severa medida que dictó la Justicia contra Mauro Icardi tras lo sucedido en Nordelta

Además, la resolución establece que no podrá acercarse a menos de 100 metros de la niña ni a menos de 300 metros de su domicilio o de cualquier lugar donde se encuentre. Además, prohíbe todo contacto personal, telefónico, por redes sociales, mensajería instantánea o a través de terceros.

La conductora busca que la niña sea escuchada durante la investigación. Wanda en estos momentos en la Fiscalía. Está pidiendo una Cámara Gesell para su hija, fue el mensaje que acompañó el video en el que se ve su camioneta frente a la dependencia judicial.

Por su parte, la conductora de SQP (América TV) amplió la información a través de sus tradicionales historias de Instagram, con fondo negro y letras blanca: "Me dicen que Wanda está hace cuatro horas en la comisaría...".

Qué le dijo la China Suárez a Wanda Nara

El episodio ocurrido este viernes en Nordelta también habría derivado en un fuerte cruce entre Wanda Nara y la China Suárez. Tras la denuncia contra Mauro Icardi por presuntas agresiones a una de sus hijas, la periodista Naiara Vecchio difundió una versión del encuentro entre la conductora y la actriz, con acusaciones e insultos que les atribuyó a ambas.

A través de su cuenta de X, la periodista reconstruyó el supuesto diálogo. Según esa publicación, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le habría reprochado a la actual pareja del futbolista su actitud frente a lo que estaba sucediendo con la niña.

“Arrastrada por plata, te bancás y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosa a que estés acá viendo cómo una nena sufre violencia, sucia”, habría expresado Nara, de acuerdo con el relato de Vecchio.

La misma versión señala que los cuestionamientos continuaron con referencias al vínculo de Suárez con Icardi y a sus supuestas motivaciones económicas. “No hay mierda más grande que vos, que viste todo y mentís porque sos una zorra que no tiene dónde caerse muerta y te bancás esto por plata”, habría agregado.

La respuesta que la periodista le atribuyó a Eugenia fue breve: “Tu película es una mierda”. En su reconstrucción, Vecchio también sostuvo que “Eugenia dio otra versión, contradiciendo a la nena en la calle”.

Siempre según la información publicada, los efectivos presentes habrían intervenido para limitar la participación de la actriz en la discusión: “la policía le pidió a la China que no se metiera”. El intercambio, sin embargo, habría seguido con otro reproche de Wanda: “Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Wanda Nara Mauro Icardi

Lo más visto