Cinthia Fernández reveló cómo salió la repentina operación de su hija Charis: "Le sangró mucho..."

cinthia fernández operación francesca.jpg El posteo de Cinthia Fernández tras la micro cirugía que afrontó su hija Charis.

Finalmente la cirugía se llevó a cabo este jueves, y afortunadamente todo salió bien. Así lo hizo saber Cinthia Fernández desde su cuenta de Instagram. "Mi bebe hermosa de mamá hoy fuiste una genia y valiente. Ni lloraste, mientras que yo no puedo decir lo mismo. Aplausos mi Gorda bella y sensible. Te amoooo Charito", escribió la mediática junto a una postal con la nena.

cinthia y fancesca historias.jpg Cinthia Fernández y Charis, antes y después de la pequeña cirugía en la que le extirparon unas verruguitas.

Así como también desde sus historias virtuales, Cinthia mostró el antes y el después de la intervención. Además subió un video en el que reveló "Todo lo de mi bebita salió muy bien. No le dolió nada porque tiene una anestesista madre que le puso tres pomos de anestesia. O sea, no quería que le duela nada. Por ende, no le dolió nada".

Y mientras confió en que no se recontagie, dado que esas especies de verruguitas son virales, sí admitió que "le sangró mucho" por lo que ahora está con un vendaje haciendo una vida totalmente normal. Y lo demostró contando que en ese momento estaba en su clase de arte.

Cinthia Fernández acusó a la mamá de Matías Defederico de hacer brujerías

Cinthia Fernández está en guerra con su ex, Matías Defederico, y la mamá del ex jugador, Analía Frascino, que salió a los medios a criticar a la bailarina.

En una reciente nota con A la tarde, la panelista volvió a referirse a su ex suegra, a quien acusó de hacer brujerías. "Voy a sacarle hasta las ganas de vivir en la Justicia", advirtió Cinthia en diálogo con el programa de Karina Mazzocco y sorprendió al contar un hecho escalofriante. "¿Usted es la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa?", exclamó.

cinthia-fernandez-matias-defederico.jpg Cinthia Fernández enfrentada a su ex, Matías Defederico, y su ex suegra, Analía Fascino.

Cinthia aseguró que siempre sospechó que Analía practicaba magia negra. "Vive haciendo gualichos. Su ex marido degollaba gallinas en el living de su casa", detalló. La panelista dijo, además, que la mujer no tiene ningún contacto con sus nietas. "No te voy a permitir que me digas mala madre. No sabe nada de mis hijas", remarcó.

Por último, Cinthia resaltó que ella se encarga de cubrir todos los gastos de la crianza y cuidados de sus pequeñas. "¿Con qué derecho hablas? Estoy laburando todo el día para pagar lo que tu hijo no paga", sentenció.