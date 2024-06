Claudia Villafañe reveló que Dieguito Fernando le dio un cachetazo cuando la vio por primera vez

La organizadora de eventos recordó que, en un momento, apareció Verónica Ojeda con Dieguito. “Se quedó a un costado y como había más gente, entonces me dije: ‘Claudia, levantate’. Fui a saludar y cuando lo voy a saludar a Dieguito, me encaja un cachetazo”, detalló y aclaró: "Era chiquito, era un bebé, tenía dos años, estaba a upa".

Lo más divertido ocurrió inmediatamente después, la mamá de Dalma y Gianinna tomó la situación con mucha tranquilidad y simpatía.

"Lo miré a Dieguito y le dije: ‘Seguramente tu mamá te dijo que si veías a una rubia le pegues’”, agregó y remató: "Lo saludé, me fui a sentar a mi lugar y listo”.

claudia villafañe dalma maradona.jpg

Claudia Villafañe dio detalles de su noviazgo y reveló el motivo por el cual no quiere convivir

En el programa Ángel responde, Claudia Villafañe -que hace años está en pareja con Jorge Taiana- habló de su noviazgo y explicó el motivo por el cual no quiere convivir con su novio.

Cabe mencionar que la exmujer de Diego Maradona mantiene una relación con Taiana 'perfil bajo' en la que prefiere no compartir fotos y videos de su vínculo en las redes sociales.

Durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, en la que estaba presente Dalma Maradona, su hija le leyó una pregunta que envió uno de los seguidores de Villafañe: “¿Cuándo se casa la Tata?”.

“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo”, afirmó la rubia. “Creo que estoy bien así”, agregó y aseguró: “No convivir también, como algunos eligen…”.

Acto seguido, le consultaron si “hubo un fallido en la convivencia” y Villafañe expresó: “Nunca convivimos y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte y volver a convivir”.