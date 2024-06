Claudia Villafañe dio detalles de su noviazgo y reveló el motivo por el cual no quiere convivir

Durante una entrevista en el canal de streaming Bondi, en la que estaba presente Dalma Maradona, su hija le leyó una pregunta que envió uno de los seguidores de Villafañe: “¿Cuándo se casa la Tata?”.

“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo”, afirmó la rubia. “Creo que estoy bien así”, agregó y aseguró: “No convivir también, como algunos eligen…”.

Acto seguido, le consultaron si “hubo un fallido en la convivencia” y Villafañe expresó: “Nunca convivimos y creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte y volver a convivir”.

Claudia Villafañe compartió en las redes sociales el lindo momento que vivió con su nieta Roma, de cinco años, el fin de semana al llevarla a su primer día de peluquería.

Se trata de la hija más grande de Dalma Maradona, quien también es madre de Azul, fruto de su matrimonio con Andrés Caldarelli.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria reflejó la emoción que sintió al estar presente en ese inolvidable momento con una de sus nietas.

"Un domingo disfrutando con mi nieta! Su primer día de peluquería completo! Los rulos no le duraron mucho, igual que a su mamá, pero ella estaba feliz, y yo también!", indicó en su posteo la ex de Diego Maradona.

"Plaza, juegos, almuerzo y de vuelta a su casa! Qué hermoso es compartir momentos con nuestros nietos! Que gran privilegio! Te amo Roma de la Tata!", finalizó conmovida al mostrar el video que acompañó la publicación, donde cuidó en no mostrar el rostro de la pequeña en primer plano para preservarla públicamente.

Cabe recordar que Claudia también es abuela de Benjamín, hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero.