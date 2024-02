Claudio Paul Caniggia atraviesa una fuerte complicación en la causa contra Mariana Nannis

"Burlando fue el abogado en primera instancia por la supuesta causa de abuso que enfrenta contra Mariana Nannis. Después apareció José Vera, él venía manifestando un buen trabajo porque logró el acercamiento con los hijos", contextualizó el periodista.

Acto seguido, mostró los chats con Vera y en sus mensajes el mismo explicó: "Había cuestiones respecto a la defensa que él las interpreta de una manera, que no son beneficiosas para la estrategia de defensa, de acuerdo a mi punto de vista".

"Esa es la razón de las diferencias. Entonces, no podemos ponernos de acuerdo, y es mejor que él siga con otro abogado, que esté de acuerdo con él, en lo que él quiere. Que siga su pensamiento", siguió.

Y finalmente concluyó: “A mi modo de ver, quien no es abogado no puede razonar bien su defensa. Precisamente, porque no es abogado, y porque está en un tema personal que no le permite pensar con su lucidez”.

Abogado de Claudio Paul Caniggia - chat

La primera tierna foto de Claudio Paul Caniggia con su nieta Venezia, la hija de Alex y Melody Luz

Claudio Paul Caniggia cumplió 57 años el 9 de enero y pasó sin duda un día muy especial ya que pudo compartirlo con su nieta Venezia, hija de Alex Caniggia y Melody Luz.

En la cuenta de Instagram de la beba, se reflejó la foto del momento en que el Pájaro tenía en sus brazos a la pequeña sentado en un sillón, con cara de absoluta felicidad.

La imagen fue subida a las redes por su hijo, con quien recompuso la relación, y su nuera, todos contentos por el reencuentro familiar. "Feliz cumple abu Paul", se agregó en la foto con el emoji de un corazón.

El posteo se llenó de likes y el ex futbolista de la Selección Argentina comentó la publicación con tres corazones, maravillado por el amor de su nieta, a quien le taparon el rostro con el emoji de un osito como suelen hacer para preservar su imagen.

Hermoso momento familiar.