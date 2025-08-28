Cochito López habló de los rumores de affaire con Pampita y encendió la polémica: "Si ella..."

Embed

En tanto, luego de la nota, al volver al piso desde el programa de espectáculos comentaron el sarcasmo del deportista para evadir una respuesta concreta. Y como desde allí había surgido la información, Matías Vázquez aseguró que en realidad “él quiso seguir el vínculo y Pampita lo descartó, dicen que él enojado empezó a contarlo”.

De acuerdo a lo expuesto por Fernanda Iglesias, Pampita habría tenido una cita antes de reconciliarse con Pepa: “Ocurrió la noche del sábado 9 de agosto, en zona norte, cuando la reconocieron ingresando al country Mayling de Pilar, donde se anunció para ir a la casa de Cochito López”.

En tanto cuando fue consultada por el rumor la semana pasada en la gala de la Revista Para Ti, la modelo fue rotunda en su respuesta. “Ay, ¿otro más? Ya me inventaron en España con un actor, con Joaquín Furriel... ¿Todas las semanas me van a conseguir uno nuevo?“, se quejó Pampita molesta por emparejarla con distintos posibles candidatos. "Estoy muy tranquila y muy feliz de estar de novia con Martín", aseguró entonces la ex de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán.

Pampita y Martín Pepa 1

El día que se dijo que Pampita habría tenido un encuentro con Cochito López

La semana pasada empezó a circular con mucha fuerza el rumor de que Pampita habría tenido un encuentro algo más que amistoso con Juan Manuel Cochito López, expiloto automovilístico, durante la breve separación que atravesó con Martín Pepa un mes atrás, cuando en julio pasado la mismísima Carolina anunciaba el distanciamiento momentáneo.

Claro que la versión cobró más relevancia cuando salió a la luz que Priscila Crivocapich, actual pareja de Roberto García Moritán y ex de la modelo, también habría mantenido un romance con el actual comentarista de Fórmula 1.

“Cochito López, a fin de año pasado, también estuvo saliendo con Priscila, la actual pareja de Roberto García Montán”, reveló Pochi de Gossipeame en Puro Show (El Trece).

El dato surgió después de que Matías Vázquez, conductor del ciclo del canal de Constitución, revelara que el 9 de agosto pasado la modelo habría visitado a Juan Manuel López en una casa de un barrio cerrado. Según confiaron, el chisme se filtró porque, al ingresar, la modelo habría tenido dificultades para presentar el seguro del auto en la garita de seguridad.

Como era de suponer, cuando Carolina Ardohain fue consultada al respectó, no dudó un instante en negar rotundamente el encuentro y el supuesto romance efímero.