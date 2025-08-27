La particular manera de Jimena Barón para elegir la madrina de Arturo que hizo estallar de emoción las redes

En tanto, en la publicación virtual Jimena Barón explicó a pura emoción la profunda relación que las une. "Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida", comenzó contando.

Asimismo, la intérprete de "La Araña" remarcó el cariño recíproco que existe entre su familia y Mari."Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto", concluyó movilizada.

Como era de suponer, no pasaron más que unos pocos minutos para que las reacciones de aprobación superasen los 500 mil likes en su posteo y amigas del medio y seguidores los más tiernos comentarios. "No estoy llorando …Se me metió una Mari en el ojo", aseguró Sofía Pachano, mientras que Pampita aseguró "Amamos a Mari" o María del Cerro confesó que tras ver el video estaba "llorando".

Jimena Barón elige a Mary madrina de Arturo

Jimena Barón reveló por qué eligió el nombre Arturo para su hijo y lanzó una indirecta a Daniel Osvaldo

El lunes 14 de junio, Jimena Barón y Matías Palleiro recibieron a su primer hijo en común, a quien llamaron Arturo, una fecha que la pareja aseguró guardará para siempre en su corazón.

La cantante compartió su alegría en redes sociales y explicó el motivo detrás de la elección del nombre, al tiempo que aprovechó para lanzar un filoso comentario contra su expareja, Daniel Osvaldo, padre de su hijo Morrison (11).

“Arturo es el nombre que yo tenía de toda la vida. Re Susanita, siempre quise ser mamá y a los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Elena. Elena era mi nombre de nena y Arturo siempre fue mi nombre de varón”, relató Jimena en un video.

Sobre el porqué, detalló: “Por el rey Arturo. Porque siempre me imaginé que mi hijo sería el rey de mi vida y al pensar en rey se me vino ese nombre. También me gustaba porque Arturo tiene como sabor a mate, es argentino, corto, fuerte”.

La artista además recordó la elección del nombre de su primer hijo y apuntó contra Osvaldo: “Yo no le puse Morrison a Morrison. Ese nombre fue decisión de su papá. Yo le puse Momo, pero Morrison no fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida. Si bien me gustaba y le tomé cariño, no era el mío. El mío siempre fue Arturo”.

Jimena también contó la reacción de Momo frente a la llegada de su hermanito: “Está fascinado con él”. Y explicó por qué aún no muestra el rostro del bebé en redes: “Todavía no sabemos bien qué cara tiene. Un día parece un bulldog, otro una foca, después una ardilla… Nació de 38 semanas, le falta cocción. Cuando esté más armadito, lo mostramos”.

Con humor, cerró diciendo que el pequeño podría haber heredado los ojos celestes de su padre: “¡Un hijo de ojos celestes! Es un bomboncito”.