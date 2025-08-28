Cómo fue la audiencia cara a cara entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto: "Necesito paz"

Y su abogado detalló: "Estamos en una etapa de diálogo, en tratativas para ver si podemos empezar una etapa de paz, esa es la idea".

Callejón en ese sentido remarcó: "Quiere paz por mí y sobre todo por mi hija. Necesito paz para poder criar una hija mujer en estos tiempos. Ojalá que estemos cerca de esa paz".

"Desde el primer día lo espero (la paz)", dijo antes de retirarse Ricky Diotto en su automóvil sin dar demasiadas precisiones debido al acuerdo de confidencialidad de lo hablado en la audiencia.

Cómo fue el sorpresivo reencuentro María Fernanda Callejón y Ricky Diotto por su hija Giovanna

La actriz María Fernanda Callejón y su ex Ricky Diotto, quienes están enfrentados hace largo tiempo en la Justicia, dejaron por un momento las diferencias y volvieron a encontrarse.

La actriz y el odontólogo dejaron por un momento las diferencias de lado y priorizaron que su hija Giovanna pase un lindo momento con sus padres unidos con motivo del festejo de su cumpleaños número diez.

María Fernanda Callejón compartió imágenes de lo que fue el especial momento que vivió su hija rodeada de sus afectos y le dedicó un emotivo mensaje desde su cuenta en Instagram de lo que fue el festejo que organizó para su hija con la presencia de Ricky Diotto.

fernanda callejon ricky diotto

"10 Años de amor. Amor puro, esos de los que no se pueden explicar, amor del bueno, infinito, único, transparente, profundo, verdadero, incondicional y para siempre #felizcumplehijita @giodiotto. Mamá también cumple hoy la primera década de haber cumplido mi sueño de ser mamá como mi mamá y haber tenido la bendición de que me eligieras y aunque la búsqueda fue larga ¡todo valió la pena!".

"Y contra todos los pronósticos aquí estás…. Bella x dentro, buena, inteligente, sensible,divertida y con un corazón tan violoso y valiente. Estoy orgullosa de vos, te amo tanto. Deseo que sigas creciendo bendecida e iluminada, porque eso sos, un sol que no para de brillar. Sin dudas, lo mejor que me pasa en la vida, ser tu mamita. Que tus sueños y deseos brillen brillen y que nunca dejes de brillar", cerró Callejón su posteo a pura emoción por el cumpleaños número 10 de su hija.