Cómo fue la audiencia cara a cara entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto: "Necesito paz"

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se volvieron a encontrar en la Justicia en nueva nueva audiencia donde ambos dejaron la puerta abierta para encarar una nueva etapa de mayor paz entre las partes.
María Fernanda Callejón y Ricky Diotto tuvieron una audiencia en sede judicial y tras presentarse junto a sus abogados hablaron con Intrusos y contaron qué pasó.
El escándalo estalló tras las graves acusaciones de la actriz contra su ex por violencia de género. La disputa se extiende entre denuncias de violencia, temas patrimoniales y la manutención de su hija en común, Giovanna, de diez años.
Los dos se encontraron en los Tribunales de Campana en la audiencia preliminar antes de llegar a la instancia de juicio oral, donde estuvieron separados a pocos metros de distancia en la sala cada uno acompañado por sus abogados.
A la salida de la reunión, Callejón y su abogado explicaron ante las cámaras de Intrusos (América Tv) sus intenciones de poder llegar a una etapa de mayor paz: "No hay resultados todavía y es absoutamente confidencial lo que pasó ahí adentro. No es algo lindo, la verdad que no está bueno", señaló la actriz.
Y su abogado detalló: "Estamos en una etapa de diálogo, en tratativas para ver si podemos empezar una etapa de paz, esa es la idea".
Callejón en ese sentido remarcó: "Quiere paz por mí y sobre todo por mi hija. Necesito paz para poder criar una hija mujer en estos tiempos. Ojalá que estemos cerca de esa paz".
"Desde el primer día lo espero (la paz)", dijo antes de retirarse Ricky Diotto en su automóvil sin dar demasiadas precisiones debido al acuerdo de confidencialidad de lo hablado en la audiencia.
La actriz María Fernanda Callejón y su ex Ricky Diotto, quienes están enfrentados hace largo tiempo en la Justicia, dejaron por un momento las diferencias y volvieron a encontrarse.
La actriz y el odontólogo dejaron por un momento las diferencias de lado y priorizaron que su hija Giovanna pase un lindo momento con sus padres unidos con motivo del festejo de su cumpleaños número diez.
María Fernanda Callejón compartió imágenes de lo que fue el especial momento que vivió su hija rodeada de sus afectos y le dedicó un emotivo mensaje desde su cuenta en Instagram de lo que fue el festejo que organizó para su hija con la presencia de Ricky Diotto.
"10 Años de amor. Amor puro, esos de los que no se pueden explicar, amor del bueno, infinito, único, transparente, profundo, verdadero, incondicional y para siempre #felizcumplehijita @giodiotto. Mamá también cumple hoy la primera década de haber cumplido mi sueño de ser mamá como mi mamá y haber tenido la bendición de que me eligieras y aunque la búsqueda fue larga ¡todo valió la pena!".
"Y contra todos los pronósticos aquí estás…. Bella x dentro, buena, inteligente, sensible,divertida y con un corazón tan violoso y valiente. Estoy orgullosa de vos, te amo tanto. Deseo que sigas creciendo bendecida e iluminada, porque eso sos, un sol que no para de brillar. Sin dudas, lo mejor que me pasa en la vida, ser tu mamita. Que tus sueños y deseos brillen brillen y que nunca dejes de brillar", cerró Callejón su posteo a pura emoción por el cumpleaños número 10 de su hija.