El desgarrador recuerdo del hermano de Locomotora Oliveras a un mes de su muerte: "Te siento"

“Hoy se cumple un mes de tu ausencia física pero yo te siento más viva que nunca: en tus fans, en tus frases, en tus videos y en todas las personas que te tienen en su corazón. Dejaste huella para siempre hermana. Te amo, bro”, precisó el hermano de Locomotora Oliveras con mucho dolor.

el mensaje del hermano de Locomotora Oliveras a un mes de su muerte 2

El entierro de la boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras, seis veces campeón mundial, se realizó con un velatorio público en la Legislatura de Santa Fe el martes 29 de julio y su cremación tuvo lugar finalmente el miércoles 30 en el Cementerio Municipal de Santa Fe.

La cremación se demoró porque una denuncia judicial presentada por un fisicoculturista mendocino, Aldo Sergio Parodi, quien solicitó que se realizara una autopsia para investigar si la muerte de Oliveras estuvo relacionada con el consumo ilegal de esteroides u otras sustancias prohibidas.

Por esta denuncia, el Ministerio Público Fiscal ordenó suspender la cremación para preservar el cuerpo en condiciones adecuadas mientras se evaluaba la posible autopsia.

La denuncia generó gran dolor a la familia, que ya tenía todo preparado para la cremación según su voluntad. Posteriormente, la justicia desestimó la denuncia y autorizó la cremación que finalmente se realizó en Santa Fe con un acto íntimo con la familia cercana presente.

el mensaje del hermano de Locomotora Oliveras a un mes de su muerte

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en En el barro que no llegó a ver y reveló con qué soñaba

En el programa A la tarde (América Tv) conducido por Karina Mazzocco, Alejandro, hijo de Alejandra Locomotora Oliveras, recordó a su madre y reveló lo impactante que resultó para toda la familia verla en la pantalla chica en el rol de actriz en la serie carcelaria En el barro que se estrenó por Netllix luego de su muerte.

“Es alucinante verla”, contó Alejandro Oliveras visiblemente emocionado desde el móvil. Y dijo sobre la actuación de su madre: “No fuma, no toma, no tiene escenas raras ni sexuales. Fue la primera vez que se la vio en pantalla actuando, no en un ring de boxeo”.

“Ella quería incursionar en el mundo de la ficción porque uno de sus sueños era que se hiciera la historia de su vida. Este proyecto fue como un paso más para hacerse más conocida en ese ámbito”, recordó sobre los deseos artísticos que tenía la boxeadora.

En En el barro, Locomotora Oliveras interpretó a Rocky, una boxeadora que va a la cárcel y se convierte en la protectora de una de las líderes del penal.

El personaje se caracteriza por su fortaleza y su código personal, elementos que coinciden con la que fue la personalidad de la boxeadora durante toda su vida.