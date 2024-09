Coco Sily pospuso sus shows por un problema salud y generó preocupación

“Hola a todos…ante los llamados a mi y a mis conocidos quiero decirles que tuve un pico de fiebre y fui a hacerme un análisis”, comenzó diciendo a través de una historia.

De todas formas, llevo tranquilidad dejando en claro que ya se encontraba mejor y que no se trató de ningún cuadro de gravedad. "Por suerte es solo una fuerte gripe y ya estoy descansado en casa", expresó.

"Lamentablemente tuve que suspender mi gira por Córdoba del finde. Gracias a todos. Los quiero", finalizó acerca de sus compromisos laborales en el teatro.

Coco Sily sobre su salud

Coco Sily se metió en la polémica de los streaming luego del escándalo entre Pepe Cibrián y Toto Kirzner por los dichos del joven en Olga que desató la furia e indignación del director teatral.

En charla con Intrusos, América Tv, Coco analizó el humor al límite en los streaming y apuntó contra Migue Granados, director de Olga, tras la polémica que se desató entre Cibrián y Toto.

"Es una cuestión de ámbitos, cuando la gente te va a ver al teatro ya tiene pactado con vos una especie de código que saben el humor que vos haces. Y están hasta pagando una entrada", comenzó el humorista.

"Conozco standaperos que hacen humor negro recontra fuerte y lo hacen en una sala de teatro y la gente que va al teatro sabe. Lo del streaming y lo que hacemos televisión abierta sabemos hasta dónde podemos ir. Antes era de una manera, ahora es de otro", argumentó.

"Los humoristas, sobre todo varones, nos estamos recontra híper cuidando porque cambió mucho eso", reconoció el conductor.

Y analizó: "El streaming es un lugar como que no se ha definido todavía cuál es el límite y creo que lo están buscando. Son más chicos y tendrían que bajar un poco y pedir perdón. Cuando hay que bajar, hay que bajar y pedir disculpas".

"Pidió muy bien disculpas porque es un sol de persona y pibe (por Toto Kirzner). Él lo hizo (pedir perdón), después está en Pepe si le gusta o no le gusta o Miguel que es la cabeza (de Olga)", comentó Coco Sily.

Y analizó sobre lo que se dice en el streaming: "Ellos también están en la búsqueda de encontrar algún límite, se deben sentir forzados a creer que la gente los mira porque son zarpados, y son mucho más que eso".

"Cuando yo empecé a hacer radio y decía una mala palabra al principio a la gente no le gustaba", reconoció el actor.

"Me preocupa que en el estreaming los chicos se sientan forzados a que si no son zarpados no la pegan. Si no digo una barbaridad quedo como afuera", apuntó Coco.

En esa línea, continuó: "Yo he visto en Luzu o en Olga, que son tan masivos, notas de artistas que no van a ningún lado. Detesto que los artistas hagan eso porque después para mangar... Ahora si no vas a lo de Granados es como que estás afuera del universo y no es verdad”.

"Entonces a veces lo miro a ver qué dice ese tipo. Es más abierto que en el teatro, el que me viene a ver a mí sabe lo que yo hago, esa es la diferencia", finalizó el humorista y conductor.