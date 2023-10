Coki Ramírez se fue furiosa del Bailando 2023 y Coti Romero la exterminó: "Cuando ella aparece..." 

Coti Romero chamamé en Bailando 2023.JPG

Lo cierto es que una vez terminado el programa en la pantalla de América, en el streaming dejaron entrever que la cantante cordobesa se habría ido molesta del estudio maldiciendo a todos, pero esto a Coti poco le importó. Y lejos de disculparse por la extensión de su presencia en la pista de baile que dejó afuera a varios compañeros, disparó un comentario con el que, literalmente, liquidó a Coki.

"La vi un poquito rara... primero que no es mi culpa que la cosa se extendiera tanto. Igual, cuando viene ella, nos dormimos todos", lanzó sin filtro la correntina. Seguramente en las próximas horas llegará la contraofensiva de Ramírez, quien conoce perfectamente las reglas del juego dentro y fuera de la pista de baile.

La búsqueda del tesoro 'hot' que armó Coki Ramírez para Marcelo Tinelli

En la anterior ronda de baile del Bailando 2023 (América TV), la participante Coki Ramírez le armó al conductor Marcelo Tinelli una búsqueda del tesoro muy hot.

"Tengo una mini búsqueda del tesoro", le anunció Coki. Ahí, la cordobesa le pidió al presentador que sacara el primer papel de su cintura. Tinelli lo abrió y leyó: "Todos se quieren colgar de ellas". Marcelo adivinó la pista y se acercó a la jurado Moria Casán y, divertido, sacó del pecho de la One el siguiente papelito que decía: "Su lenguaje son miradas y señas".

Acto seguido, caminó hacia el productor Federico Hoppe y lanzó, a raíz de lo que decía la pista: "Pero habla". Cuando leyó el tercer papel bromeó y expresó: "Son dos personas que hace mucho están en el programa y están a punto de ser despedidas". Todos miraron a las coaches y Tinelli les dijo: "Era un chiste, ya ustedes se estaban yendo".

La próxima pista estaba cerca del cuello de una de las bailarinas y decía "La que millones de personas quiere pisar". Tinelli fue hasta un extremo del estudio y encontró una cajita en la que había un mensaje muy especial de parte de Coki.

El conductor le preguntó a la participante qué era: "¿Es un elemento para jugar sexualmente?". A continuación, Marcelo leyó en voz alta: "Dice: 'hola, mi vida...'. Hay una crema. Me da vergüenza todo esto. Yo no sé si es sexual o es la que me pone Irene para maquillarme". Y continuó leyendo: "Hola, traje la cremita. Te quiero abajo...". Hizo silencio el presentador y no reveló nada más.