Coki Ramírez tras su fogoso reencuentro con Marcelo Tinelli: "Me dijo al oído cosas tremendas"

La cantante, que terminó hace poco una relación con el empresario frigorífico Mariano Grimaldi, aceptó, y de esta manera se produjo el reencuentro en el Hipódromo de Palermo, donde ambos recrearon una de las previas de aquel entonces.

Coki le dio de comer una frutilla en la boca a Marcelo, con la esperanza de revivir la llama una vez que llegue su participación en el certamen que comenzará muy pronto en el canal del cubito.

Tras ese reencuentro, Coki habló en exclusivo con PrimiciasYa y confesó que "Marcelo me dijo al oído cosas tremendas, me dejó sorprendida".

"Estoy feliz de volver al Bailando, acabo de saludar a Marcelo después de 13 años y estoy muy agradecida porque han sido muchos años de trabajo como cantante y volver a la pista, que me de esta oportunidad de volver a reencontrarme con el público desde otro lado va a ser maravilloso", confesó la artista.

Luego detalló: "Tener a Marcelo al lado es súper fuerte porque es un tipo carismático, le da laburo a tanta gente y siempre es fantástico encontrartelo. Me encanta. Yo estoy con una energía súper linda y él también. Será un año fantástico para este programa".

"Me sorprendió mucho con las cosas que me dijo al oído, esta vez él me dijo secretos a mí. Me quedé helada. Lo que se viene será tremendo, me dijo cosas peores a las que yo les decía. Será una locura todo", cerró Coki Ramírez.

La gran novedad del Bailando 2023, que marcará un antes y un después en el certamen

Este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer una de las grandes novedades que tendrá el Bailando 2023. El conductor anunció que el certamen arranca en agosto por América TV y reveló un giro inesperado, que marcará un antes y un después en la historia del programa.

"El Bailando empieza a fines de agosto y va a seguir durante el verano. No va a terminar en diciembre como ocurrió siempre porque son 30 participantes... Va a seguir en enero, febrero y, quizás, sigue sin interrupción", contó el periodista.

"¿No se va a ir a Punta del Este, Marcelo?", dijo Marixa Balli. "¿Y Marcelo va a tener un reemplazo en el verano?", preguntó Yanina Latorre. "No puedo revelar todo", advirtió Ángel.

En la producción trabajan contrarreloj para el armado de la escenografía, los equipos de cada figura y el despliegue coreográfico de la apertura de la nueva temporada.

Al finalizar, el conductor de LAM confirmó que Denise Dumas tendrá un programa que mostrará la trastienda del certamen de baile. "Denise Dumas va a conducir El debate del Bailando, con varios colegas y todos los participantes, los fines de semana", concluyó.