Marcelo Tinelli vivió un acalorado reencuentro con Coki Ramírez: el video

Desde la polémica participación de la cantante en el Bailando 2010, ambos no tuvieron oportunidad de verse nuevamente hasta esta noche y Coki fiel a su estilo, no tuvo mejor idea que darle de comer en la boca al conductor. "Me hablas con los ojos", se escucha decir a la cordobesa e inmediatamente Marcelo elogió su acento.

Finalmente, ella aseguró que el encuentro y la previa del certamen la tenía nerviosa y decidieron saludarse nuevamente para sellar el momento con un cálido abrazo.

Embed

La gran novedad del Bailando 2023, que marcará un antes y un después en el certamen

Este viernes en LAM (América TV), Ángel de Brito dio a conocer una de las grandes novedades que tendrá el Bailando 2023. El conductor anunció que el certamen arranca en agosto por América TV y reveló un giro inesperado, que marcará un antes y un después en la historia del programa.

"El Bailando empieza a fines de agosto y va a seguir durante el verano. No va a terminar en diciembre como ocurrió siempre porque son 30 participantes... Va a seguir en enero, febrero y, quizás, sigue sin interrupción", contó el periodista.

"¿No se va a ir a Punta del Este, Marcelo?", dijo Marixa Balli. "¿Y Marcelo va a tener un reemplazo en el verano?", preguntó Yanina Latorre. "No puedo revelar todo", advirtió Ángel.

En la producción trabajan contrarreloj para el armado de la escenografía, los equipos de cada figura y el despliegue coreográfico de la apertura de la nueva temporada.

Al finalizar, el conductor de LAM confirmó que Denise Dumas tendrá un programa que mostrará la trastienda del certamen de baile. "Denise Dumas va a conducir El debate del Bailando, con varios colegas y todos los participantes, los fines de semana", concluyó.