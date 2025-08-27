Mirtha Legrand se arrepintió de su polémico dicho de la separación Accardi y Nico Vázquez: "Me reté sola"

Embed

Ahí, la conductora fue tajante contra Gimena Accardi, lanzando una polémica declaración: "Sí, porque a él lo hace quedar como un cornudo, fea palabra eh, pero bueno, existe".

Lo cierto es que días después de sus dichos, que tuvieron mucho rebote en los medios, Mirtha Legrand habló en exclusiva con Desayuno Americano (América Tv) y reconoció su error al referirse de esa manera sobre la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez.

"Estoy muy arrepentida", dijo al comienzo la conductora. Y contó que no recibió ningún llamado por este tema y que ella sola reconoce que se equivocó: "Nadie me retó, yo sola me reté, me pareció fuera de lugar".

Y destacó: "No quise insultar para nada, me parece una excelente persona (por Nico Vázquez)" y agregó que no se contactó con él para disculparse ni tiene su teléfono.

Embed

Nico Vázquez habló tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi: "Veníamos mal desde hacía mucho tiempo"

Horas después de que Gimena Accardi confesó que le fue infiel a Nico Vázquez, el actor habló con los medios y se mostró muy afectado por toda la situación y su reciente separación de la actriz.

"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió", explicó el actor.

"Me apena la situación por lo que pasó ella y, sobre todo, por cómo está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen, pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor", remarcó el artista.

Y reconoció el desgaste que vivían: "Veníamos mal desde hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendos. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella de aclarar con quién no fue".

"Vamos a ser familia siempre. Como persona, nos vamos a amar siempre; hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender, y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conmigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos y compartiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañándonos", enfatizó Nico Vázquez.

Sobre la confesión pública de Gimena Accardi, el actor comentó que fue una decisión de ella: "Si hay una persona con mucho carácter en este país, es Gime. Decide sola, tiene una personalidad muy fuerte, con unos ovarios tremendos. Habla bien de ella, despeja dudas de un montón de cosas en algunos aspectos. No me gusta verla así, está triste".