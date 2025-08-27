El sincericidio de Beto Casella ante la vuelta a la televisión de Tamara Pettinato: "¡Es el colmo!"

Al tiempo que, apelando a su habitual sinceridad, recordó: "Yo padecí su affaire, de verdad", y sobre la posibilidad de invitarla a Bendita para promocionar su ciclo de entrevistas confió: "Nosotros nos manejamos con un protocolo institucional y se podrá promocionar de manera habitual. Que venga al piso lo dudo, no lo veo pero sí que cuenten conmigo para la promoción habitual".

Y si bien para algunos esta decisión de las autoridades del canal fue una clara chicana para Casella, quien semanas atrás mantuvo un enfrentamiento con la señal por cuestiones internas, él lo vio de otra manera. "Insisto, padecí como pocos la situación porque estaba en el medio y me explotaba el teléfono de personas que quería que la echaran. Me sacó la presión cuando renunció. No tengo onda con ella, ni buena ni mala pero nunca la tuve. De pedo tengo su WhatsApp pero te puedo decir que es buena profesional", concluyó firme.

Beto Casella

La fulminante teoría de Beto Casella sobre la feroz pelea de Susana Giménez y Graciela Alfano

El histórico enfrentamiento entre Susana Giménez y Graciela Alfano sumó un nuevo capítulo tras la feroz discusión por el famoso tapado de piel que en los años 90 lució María Julia Alsogaray en la tapa de Noticias.

Así, fue Beto Casella quien se metió en la polémica y no dudó en cuestionar duramente a la diva de los teléfonos, al mismo tiempo que defendió a Alfano.

“Hay una guerra de egos entre personas con trayectoria. El quilombo lo arma Susana. Ese monólogo que le dedicó a Alfano, llamándola piojosa, muerta de hambre… Es una Susana irreconocible, para mal. Está mala, enojada todo el tiempo”, dijo el conductor en diálogo con A la Tarde (América TV).

Embed

Lejos de suavizar su postura, Casella fue más allá y habló de la soledad de la conductora: “Está en un momento de la vida en el que debería estar disfrutando en Punta del Este, en su chacra, invitando amigos. Por ahí le quedan pocos. Si con el Negro no anda bien, con sus hijas tampoco, con el resto de las figuras contemporáneas no se lleva, con Moria nunca se quiso, con Alfano tampoco… Ni el peluquero le queda. Con Mirtha, nunca se sabe”.

Finalmente, lanzó una reflexión que no pasó desapercibida: “A cierta edad, uno tiene el entorno que se merece o supo construir. Algo le pasa, si no, no saldría con tantos insultos y exabruptos. Capaz tiene que ver con esta Alfano espléndida”.