Cómo es la lujosa vida de Juan Darthés después de la anulación del juicio en Brasil

Embed

Según contaron en LAM, con la venta de sus bienes en Argentina Juan Darthés compró un departamento en una de las zonas más caras de Río de Janeiro, y otro en San Pablo. "El de la capital carioca posee una gran terraza con una hermosa vista al mar", aseguraron. Al tiempo que agregaron que "La torre tiene seguridad las 24 horas, así como también varios y costosos amenities, con un valor que rondaría los 2 millones de dólares".

Hoy por hoy no hay registro de que esté trabajando o dedicándose a alguna profesión agregaron, y explicaron desde LAM que actualmente el único miedo de Darthés es que lo reconozca algún argentino y lo increpe. "Yo estuve a disposición de la Justicia desde el principio e incluso quise ir a Nicaragua, donde dicen que ocurrió todo pero no me daban las garantías para preservar mi vida", había declarado hace algún un tiempo a un medio de Brasil.

Juan Darthés

Thelma Fardin se reunió en Brasil con Daniel Scioli tras la anulación del juicio a Juan Darthés

Thelma Fardin se reunió el sábado 12 de marzo en Brasil con el embajador de la Argentina en ese país, Daniel Scioli, quien se puso a su disposición después que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil anulase en instancias finales el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual al declarar la incompetencia del fuero federal en el caso.

Thelma Fardin Thelma Fardin se reunió en Brasil con Daniel Scioli

El colectivo Actrices Argentinas informó a través de un comunicado que Fardin cenó con el colectivo de mujeres artistas Respeito em cena, y que se suma a su equipo de abogados y abogadas Flavia Froes, quien junto Carla Junqueira y Toron buscan la condena a Darthés por abuso contra la actriz.

thelma fardin juan darthés.jpg Thelma Fardín denunció hace años el abuso sexual por parte del actor Juan Darthés que sufrió cuando apenas tenías 16 años, en medio de una gira teatral de Patito Feo en Nicaragua.

El viernes anterior, Fardin se había presentado "en búsqueda de justicia" en una audiencia con el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, que anuló en instancias finales el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual al declarar la incompetencia del fuero federal en el caso.

Su nuevo equipo de abogados, liderado por Carla Junqueira, junto a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público de Argentina, buscan evitar que el juicio vuelva a fojas cero y que continúe en el ámbito federal.