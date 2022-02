Cómo está hoy Giuliana, la hija de Flavia Palmiero a sus 33 años

Flavia Palmiero posteo cumpleaños Giuliana.jpg Así está hoy Giuliana, la hija mayor de Flavia Palmiero a sus 33 años.

Y además Flavia agregó orgullosa de su hija: "Y disfruto mucho seguir haciendo todo para tu cumple! Jeje preparando este día y festejar. En familia y amigos ! SOS única ! Humilde. Respetuosa. Inteligente es mi gran musa !!! Inspiradora !! Estoy muy orgullosa de vos ! Hija. Hermana y mujer #siemprejuntas y sepan disculpar su bajo perfil !!! Gracias !!".

Flavia Palmiero historia Giuliana.jpg A pesar del bajo perfil de Giuiana, Flavia Palmiero se permitió compartir en sus redes los festejos por el cumpleaños 33 de la joven arquitecta.

Giuliana es una exitosa arquitecta, que a diferencia de su madre eligió no formar parte de los medios. Mantiene un perfil estrictamente bajo al punto tal que en su perfil de Instagram ni siquiera hay foto de ella, sino tan solo un dibujo de su rostro y en su feed solamente comparte fotografías de sus proyectos.

giuliana battellini instagram.jpg El perfil de Instagram de Giuliana, la hija de Flavia Palmiero.

Fuerte denuncia contra Flavia Palmiero: "Fui estafado moralmente"

El panelista de El Run Run del Espectáculo (Crónica), Raúl Martorel, hizo una fuerte denuncia mediática contra Flavia Palmiero. La acusa de no darle crédito por sus coreografías en el recordado programa infantil La Ola está de fiesta.

En el ciclo que conducen Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, el artista arrojó contra la conductora: "Yo soy el autor coreográfico de ´Me voy a hacer pipí papá´. Los que me dan la oportunidad son Dicky Río y Gustavo Yankelevich. Es el primer ballet infantil y yo llevé la idea a la televisión en ´La Ola Verde´. Mi experiencia fue maravillosa porque el trabajo y el éxito nos van a acompañar siempre, aunque ella no me nombre".

flavia palmiero raul martorel.jpg Raúl Martorel acusó de estafa moral a Flavia Palmiero.

Y agregó enojado: "Yo fui estafado moralmente, no hay problema económico. Hoy lo puedo hablar porque me llevó años de terapia y psicólogos ya que no podía entender. Yo hice todo ese éxito y ella me sacaba el nombre del título por las cosas que habían pasado entre nosotros. Ella nunca me contestó. Desde el programa me dijeron ´Tomalo o dejalo´".