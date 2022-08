EN PLENO ESCÁNDALO

Cómo está hoy la relación entre Wanda Nara y su ex, Maxi López

Cuando por estas horas el nombre de Wanda Nara no hace más que resonar en los medios por el conflicto con su ex empleada, la rubia se destapó revelando cómo se lleva actualmente con su ex, Maxi López, y padre de sus hijos varones. Todos los detalles.

12 ago 2022, 09:58