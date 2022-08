La dolorosa revelación de Wanda Nara sobre el fin de su matrimonio con Maxi López

“Ella escuchaba el taconeo y la música desde arriba y me decía que no lo podía soportar. Esto me contó”, sumó el panelista.

Entonces, Diego Estévez agregó que mientras eso pasaba Wanda se vengaba de manera violenta: “Lo que ella hacía era agarrar un bate de béisbol y destrozarle los autos a Maxi”.

Wanda Nara y Maxi López estuvieron juntos durante 13 años. Se conocieron en Buenos Aires cuando el futbolista triunfaba como delantero de River Plate y se separaron en 2013, en medio de un escándalo. Se señala que Mauro Icardi fue el tercero en discordia.

image.png

La tremenda frase de Wanda Nara al hablar de su divorcio con Mauro Icardi

En los últimos días, Wanda Nara estuvo en todos los programas de espectáculos. En un audio que le envió a su empleada, la botinera decía que estaba por firmar su divorcio de Mauro Icardi.

La señora le reclamaba una suma de dinero que le estaban adeudando. Ante esa situación, la rubia le respondió: "Yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo. Cuando vuelva, te saco el pasaje y todo lo que necesitas. Estoy organizando las cosas para el divorcio porque no puedo más".

En las últimas horas, Wanda publicó un mensaje tajante en su cuenta de Twitter. "No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer 'De' . Tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie . Si elijo estar con quien quiero estar es por Amor a mi Familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa", expresó.

De esta manera, la botinera dio por terminado un debate -que se instaló tras la filtración de su audio- sobre su relación con Icardi. "A quien corresponda", concluyó en un segundo tuit para dar por finalizado el tema.