Nico Vázquez reveló el momento exacto en que se enamoró de Dai Fernández: "Fue cuando..."

Vázquez, luego de la intriga por parte de los panelistas, confesó: " Fue difícil avanzar con Dai después de estar muchos años con otra persona. Comenzó siendo una amiga, después mi mejor amiga y hoy en día es una persona muy importante para mi. La estoy pasando muy bien y me siento muy bien con ella".

Qué dijo Gimena Accardi del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández

Gimena Accardi volvió a ser noticia tras su paso por Intrusos (América TV), donde habló sin vueltas sobre el romance que hoy une a Nicolás Vázquez con Dai Fernández. En un momento personal atravesado por la soltería y la reconstrucción emocional luego de la separación, la actriz respondió con claridad una de las consultas más incómodas desde que se conoció la nueva relación de su ex.

Lejos de cualquier polémica o gesto de incomodidad, Accardi dejó en claro que la situación no la afecta. “No se me mueve nada, no anduve silenciando ni nada. No me duele ”, afirmó con naturalidad, marcando distancia emocional y dejando en evidencia que no está pendiente de la vida sentimental de Vázquez.

Incluso fue más allá y se mostró generosa al hablar de él: “De verdad le deseo lo mejor. Siempre lo digo y lo sigo sosteniendo, me pone feliz por él que pueda estar recomponiendo su vida ”.

En esa misma charla, la actriz también se refirió a su presente personal y destacó que atraviesa una etapa de disfrute individual. Gimena volvió a remarcar que se siente cómoda con la soltería y que no tiene apuro por iniciar una nueva relación. Según contó, necesita tiempo para ella, para reordenarse y procesar lo vivido, sin presiones ni expectativas ajenas.

Así, mientras Nico vuelve a apostar al amor, Gimena elige seguir su propio camino desde un lugar sereno y maduro. Sin reproches ni escándalos, dejó en claro que hoy mira hacia adelante, priorizando su bienestar personal y alejándose de cualquier comparación con el pasado.