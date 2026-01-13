Nico Vázquez reveló el momento exacto en que se enamoró de Dai Fernández: "Fue cuando..."
Tras su ruptura con Gimena Accardi, Nico Vázquez volvió a abrirle la puerta al amor de la mano de Dai Fernández. En medio de un momento personal delicado, y a fuerza de compartir largas jornadas juntos, la cercanía fue transformándose en algo más profundo.
Nico Vázquez habló por primera vez de manera abierta e íntima sobre su romance con Dai Fernández y reveló cómo el vínculo comenzó a tomar forma en un contexto personal atravesado por su reciente ruptura con Gimena Accardi. Lejos de esquivar el tema, se animó a contar detalles del proceso emocional que vivió y de cómo, en medio de un momento sensible, el amor apareció de forma "inesperada".
Hasta ahora no se sabía con precisión cuándo los protagonistas de Rocky decidieron dejar de resistirse a lo que sentían y dar ese paso que ya se insinuaba entre ellos. Con el diario del lunes y más relajado, fue el propio actor quien, durante su visita a A la Barbarossa (Telefe), se animó a contar cómo y en qué momento decidieron blanquear la relación ante el resto del elenco.
“Para todos era muy difícil imaginarnos juntos porque éramos muy amigos y ya existía una dinámica de mucho cuidado entre nosotros. Pero llegó un punto en el que fue tipo: bueno, ¿qué hacemos?, ¿lo contamos?”, relató.
"La clave fue después de un viaje que hicimos a Mar del Plata con todo el elenco. Cuando volvimos todos se dieron cuenta que teníamos más confianza y dijimos "bueno, ya está´, hagámonos cargo", relató Nico. El viaje que Vázquez mencionó fue en septiembre de 2025.
Vázquez, luego de la intriga por parte de los panelistas, confesó: " Fue difícil avanzar con Dai después de estar muchos años con otra persona. Comenzó siendo una amiga, después mi mejor amiga y hoy en día es una persona muy importante para mi. La estoy pasando muy bien y me siento muy bien con ella".
Qué dijo Gimena Accardi del romance de Nico Vázquez y Dai Fernández
Gimena Accardi volvió a ser noticia tras su paso por Intrusos (América TV), donde habló sin vueltas sobre el romance que hoy une a Nicolás Vázquez con Dai Fernández. En un momento personal atravesado por la soltería y la reconstrucción emocional luego de la separación, la actriz respondió con claridad una de las consultas más incómodas desde que se conoció la nueva relación de su ex.
Lejos de cualquier polémica o gesto de incomodidad, Accardi dejó en claro que la situación no la afecta. “No se me mueve nada, no anduve silenciando ni nada. No me duele ”, afirmó con naturalidad, marcando distancia emocional y dejando en evidencia que no está pendiente de la vida sentimental de Vázquez.
Incluso fue más allá y se mostró generosa al hablar de él: “De verdad le deseo lo mejor. Siempre lo digo y lo sigo sosteniendo, me pone feliz por él que pueda estar recomponiendo su vida ”.
En esa misma charla, la actriz también se refirió a su presente personal y destacó que atraviesa una etapa de disfrute individual. Gimena volvió a remarcar que se siente cómoda con la soltería y que no tiene apuro por iniciar una nueva relación. Según contó, necesita tiempo para ella, para reordenarse y procesar lo vivido, sin presiones ni expectativas ajenas.
Así, mientras Nico vuelve a apostar al amor, Gimena elige seguir su propio camino desde un lugar sereno y maduro. Sin reproches ni escándalos, dejó en claro que hoy mira hacia adelante, priorizando su bienestar personal y alejándose de cualquier comparación con el pasado.