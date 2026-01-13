Diego Leuco se sinceró y habló de su mayor urgencia personal: "Necesito tener..."

"Entonces ahí me empecé a maquinar con que necesito tener un hijo ahora”, expresó entonces abiertamente casi como si fuera una sesión de terapia en la que tras analizar el tema llegó a una clara conclusión. Claro que ahora lo que le falta es encontrar a la mujer indicada para convertirse en la madre de sus hijos. Y si bien candidatas no le deben faltar, su compañera Yoyi Francella bromeó planteando una suerte de concurso donde las mujeres que deseen se postulen para cumplirle el imperioso deseo a Leuco.

Por último, tras plantear el tema, Diego Leuco dejó en claro cuánto lo dejó reflexionando el comentario de su primo. “Me pegó en serio. Me quedé pensando todo el fin de semana. Volví a Buenos Aires y me quedé maquinando con eso. A mí no me preocupa mi edad pero sí la de mis padres. Saben que mi deseo sí es ser padre”, concluyó.

Diego Leuco 1

Cuál fue la fuerte confesión de Sofía Martínez a Diego Leuco tras su ruptura

Durante una de las emisiones más comentadas de Perros de la calle (FM Urbana Play 104.3), en agosto del año pasado, Sofía Martínez protagonizó un momento tan inesperado como cargado de emoción al comunicarse en vivo con su expareja, Diego Leuco. La escena sorprendió tanto a los oyentes como al propio estudio y dejó al descubierto un vínculo que, pese al paso del tiempo y la separación, sigue teniendo un peso especial para ambos.

El episodio se dio en el marco de una charla distendida impulsada por Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo, quien lanzó al aire una curiosa teoría: agosto sería el mes ideal para “volver con tu ex”. A partir de esa consigna, el debate fue creciendo hasta que la periodista deportiva decidió ir más allá y marcar el número de Leuco, con quien mantuvo una relación de tres años. La llamada, lejos de ser incómoda, se transformó en una conversación sincera que rápidamente captó la atención de todos.

Al tomar la palabra, Martínez reflexionó sobre lo particular que resulta atravesar una separación cuando ambas partes son figuras públicas. “Nos pasa algo que es muy raro. Hay veces, sobre todo en el tiempo que nos separamos, que te vienen a hacer notas te preguntan por el otro y hablás públicamente de la otra persona”, explicó. Y profundizó en esa idea al señalar: “La otra parte lo puede escuchar y es algo que en la vida normal no pasa. Lo hablás con tus amigas y el otro no se entera o no sabe. Es algo que coincidimos”.

Sin rodeos, la periodista se permitió abrir su corazón y poner en palabras lo que aún siente por su ex. “Diego es una persona muy importante. Lo es al día de hoy, no hablo en pasado. Es la persona de la que me enamoré más fuerte, la única, en realidad, para ser sincera. Termina siendo algo que siempre me moviliza, a pesar de que haya pasado el tiempo”, confesó, dejando en claro que ese lazo no quedó en el pasado.

Leuco, del otro lado de la línea, no esquivó la emotividad y respondió en la misma sintonía. “Digo un poco lo mismo... Pero además, a mí me sigue pasando que es una de las personas que más me importa saber cómo está”, reconoció. Y sumó una reflexión que conmovió a los oyentes: “Y me sigue pasando, algo que para mí es súper fuerte e importante, es que deseo siempre profundamente su felicidad plena, todo el tiempo”.

Finalmente, el conductor destacó cómo esa conexión se resignificó con el tiempo. “O sea, a mí me pone feliz su felicidad, cuando la veo crecer, cumplir sueños, cuando pasa algo que en algún momento conversamos, tanto en lo personal o profesional. A mí eso me genera una alegría igual de grande. Y eso para mí es algo que te une desde un lugar re lindo”, concluyó, sellando un momento radial que dejó huella por su honestidad y sensibilidad.