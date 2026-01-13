Tamara Bella aclaró los rumores con Luciano Castro y lo hundió con un dato inesperado: "Hubo..."

"Lo que pasa es que si te ven cerca de Luciano ya asumen que estuviste con él porque él es así, pero también yo soy mujer y puedo elegir si quiero o no”, agregó.

Pero al ser consultada por Nazarena Di Serio si el actor le escribió por mensajes, la modelo intentó dejarlo bien parado pero no pudo lograrlo del todo: “Tengo algunos mensajitos de gente… No quiero decir mucho para no exponer. No quiero decir que Luciano me mandó mensajes, pero quiero decir que yo nunca estaría con nadie con pareja”.

"No quiero hablar mal pero sí dejar en claro que no estuve, que sí lo conozco y lo saludo. Algunos hombres se acercan, te dicen cosas lindas, te mandan mensajes y bueno...", siguió.

“Entonces sí hubo un acercamiento por parte de él, aunque vos no hayas querido. Te tiró una caña”, insistió la panelista. Y Tamara confirmó: “Hubo alguna cañita que tiran los hombres".

Y explicó de sus dudas con el estado civil de los hombres: “A veces te dicen que están solos y después te enterás que no. Yo hoy me doy más cuenta de cuando hay una red flag, una bandera roja, en un hombre. Ya lo leo de alguna manera, por eso no me quise acercar”.

Qué acción tomó Luciano Castro tras los audios de la polémica a escondidas de Griselda Siciliani

En medio del escándalo por los audios a una joven danesa cuando estaba en Madrid, Luciano Castro tomó una drástica decisión desde las redes sociales.

En su último posteo desde la playa de Mar del Plata, el actor optó por eliminar la opción de los comentarios en la publicación de Instagram donde cuenta con casi dos millones de seguidores.

Así el artista busca evitar que sus seguidores y usuarios hagan referencia constantemente al tema los polémicos audios y su vínculo con Griselda Siciliani.

En una nota con Puro Show (El Trece), el actor reconoció lo mal que se siente por su accionar: "Nuestra relación está basada en otras cosas que no tienen nada que ver. Lo que sí está claramente hablado es 'cuidame y te cuido' y yo no lo hice en este caso. Estoy angustiadísimo y a mí como siempre me deja en un lugar muy meme, muy absurdo, me da mucha verguenza“.