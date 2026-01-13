La picante aparición de Araceli González en medio de la angustia de Griselda Siciliani por Luciano Castro: "Codicia y..."

"Acá hay fotos limpiando los platos en mi primer departamento, mi hija de dos meses, cerca de su abuelo, mi hija, en sus viajes más hermosos con su abuela Rosita, mi llegada de una publicidad mi Tota esperándome despierta, en Barcelona (1999) y mucho más", explicó Araceli González sobre las imágenes que mostró de años atrás.

"Somos el resultado de un gran camino, que algunos deciden transitarlos, trabajando con intensidad, su interior. A otros le gana la codicia y el desapego!", aseguró desafiante lo que podría significar un palito para su enemiga en medio de la emoción al repasar su álbum de fotoss.

"Hoy domingo, un hermoso día en Buenos Aires. Mis hijos, plenos y bellos trabajando, entregando todo. Mi compañero cerca! Esto es una unidad! Y esto es el resultado de todo lo trabajado! Feliz domingo! bombonas, disfrútense y abracen", finalizó la actriz su posteo en Instagram.

araceli gonzalez fotos del recuerdo

Pitty La Numeróloga reveló el peor pronóstico para Griselda Siciliani y Luciano Castro

Pitty La Numeróloga dio su particular opinión del tema Luciano Castro y Griselda Siciliani en su visita al ciclo La mañana con Moria (El Trece) y reveló el complicado presente que atraviesan como pareja los famosos actores.

“Todo va a empezar a salir a la luz. Más audios, más personas para hablar...", indicó Pitty La Numeróloga. Y agregó sobre lo que se podría conocer en breve sobre la pareja.

“Va a haber como un break que van a poder encontrarse desde otro lugar pero él va a tener que trabajar y darse cuenta que esa versión vieja de él no va más", aseguró dejando la puerta abierta para un posible final de romance tras el escándalo.

Ante este panorama, Nazarena Di Serio comentó con asombro que Griselda y Luciano dejaron de seguirse en su cuentas de Instagram como un dato que podría dar más fuerza a la versión de fuerte crisis entre los dos.

“Pitty le estás re pegando, porque Luciano y Griselda se dejaron de seguir en redes”, exclamó la panelista al darse cuenta de este detalle virtual que en estos tiempos dice mucho.