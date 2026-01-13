La picante aparición de Araceli González en medio de la angustia de Griselda Siciliani por Luciano Castro: "Codicia y..."
La actriz Araceli González compartió una contundente reflexión en medio del escándalo que rodea a Griselda Siciliani, ex de Adrián Suar, con Luciano Castro.
13 ene 2026, 14:30
La picante aparición de Araceli González en medio de la angustia de Griselda Siciliani por Luciano Castro: "Codicia y..."
Los audios de Luciano Castro a una joven danesa cuando se encontraba en España trabajando pusieron a Griselda Siciliani, novia del actor, también en el centro de la polémica. Si bien el actor reconoció su error y se mostró absolutamente arrepentido, lo cierto es que la pareja se encuentra en su punto máximo del revuelo mediático tras explotar el escándalo.
En medio de esto, quien se volcó a las redes con un particular posteo fue Araceli González, que hizo una profunda reflexión al volver a ver imágenes de su pasado y el contenido del mismo hizo que muchos usuarios destinaran alguna de las frases al drama que vive Siciliani, ex de Adrián Suar.
"Cuando me aparecen estas fotos en mi teléfono, realmente puedo ver todo el camino recorrido hasta ahora. Y me hace muy feliz, por todo lo que transité, por todo lo que entregué, por todo lo que di, recibí y no recibí", comenzó su mensaje la actriz.
Y comentó: "La vida se va construyendo día a día y realmente todo lo que tenemos alrededor tiene que ser lo elegido. Uno elige con quien compartir, uno elige donde entregar, sin pedir nada a cambio. Sólo ser pleno!".
"Acá hay fotos limpiando los platos en mi primer departamento, mi hija de dos meses, cerca de su abuelo, mi hija, en sus viajes más hermosos con su abuela Rosita, mi llegada de una publicidad mi Tota esperándome despierta, en Barcelona (1999) y mucho más", explicó Araceli González sobre las imágenes que mostró de años atrás.
"Somos el resultado de un gran camino, que algunos deciden transitarlos, trabajando con intensidad, su interior. A otros le gana la codicia y el desapego!", aseguró desafiante lo que podría significar un palito para su enemiga en medio de la emoción al repasar su álbum de fotoss.
"Hoy domingo, un hermoso día en Buenos Aires. Mis hijos, plenos y bellos trabajando, entregando todo. Mi compañero cerca! Esto es una unidad! Y esto es el resultado de todo lo trabajado! Feliz domingo! bombonas, disfrútense y abracen", finalizó la actriz su posteo en Instagram.
Pitty La Numeróloga reveló el peor pronóstico para Griselda Siciliani y Luciano Castro
Pitty La Numeróloga dio su particular opinión del tema Luciano Castro y Griselda Siciliani en su visita al ciclo La mañana con Moria (El Trece) y reveló el complicado presente que atraviesan como pareja los famosos actores.
“Todo va a empezar a salir a la luz. Más audios, más personas para hablar...", indicó Pitty La Numeróloga. Y agregó sobre lo que se podría conocer en breve sobre la pareja.
“Va a haber como un break que van a poder encontrarse desde otro lugar pero él va a tener que trabajar y darse cuenta que esa versión vieja de él no va más", aseguró dejando la puerta abierta para un posible final de romance tras el escándalo.
Ante este panorama, Nazarena Di Serio comentó con asombro que Griselda y Luciano dejaron de seguirse en su cuentas de Instagram como un dato que podría dar más fuerza a la versión de fuerte crisis entre los dos.
“Pitty le estás re pegando, porque Luciano y Griselda se dejaron de seguir en redes”, exclamó la panelista al darse cuenta de este detalle virtual que en estos tiempos dice mucho.